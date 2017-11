CATALUÑA. EL PSOE CREE QUE A PUIGDEMONT “LE FALTA VALOR Y CORAJE” PARA ESTAR EN CATALUÑA

Google Plus

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, afirmó este martes que al presidente de la Generalitat catalana cesado, Carles Puigdemont, “le faltó valor y coraje” para convocar las elecciones autonómicas, el mismo “valor y coraje” que estima que le falta ahora para “estar en Cataluña tratando de hacer la campaña electoral”.

Robles se pronunció en estos términos en los pasillos del Congreso cuando se le preguntó por las palabras de Puigdemont desde Bélgica, en su última entrevista, sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La portavoz socialista sostuvo que la aplicación de este precepto constitucional es “responsabilidad exclusiva” de Puigdemont, porque “le faltó el valor y el coraje” de convocar las elecciones pese a que el PSOE puso sobre la mesa, en la tramitación en el Senado, la posibilidad de evitar el 155 si había una convocatoria electoral.

En este sentido, le recriminó que “irse a otro país no es la mejor manera de defender los derechos de los catalanes” y ahondó en que el expresidente catalán tiene la “culpa exclusiva” de la aplicación del 155.

Por otra parte, Robles no quiso hacer “ninguna consideración” sobre la decisión del vicepresidente cesado Oriol Junqueras, en prisión preventiva, de pedir su libertad para poder hacer campaña. A su juicio, se trata de “alegaciones” propias de la defensa que van dirigidas a la jueza y desde el PSOE no hacen consideraciones sobre ellas.

