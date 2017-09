CATALUÑA. PUIGDEMONT TAMBIÉN HARÁ “TODO LO QUE HAGA FALTA” PARA HACER EL REFERÉNDUM

- Llama a “desbordar cívicamente” al Estado en la manifestación de la Diada. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, contestó este sábado al del Gobierno español, Mariano Rajoy con las mismas palabras que éste pronunció para explicar que evitará el referéndum; Puigdemont aseguró también que hará “todo lo que haga falta” para llevar a término lo que él considera “mandado democrático” del pueblo catalán.

Puigdemont intervino en el Consell Nacional del PDECat y enlazó la que llamó ‘Operación Cloaca’ del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz contra políticos independentistas con la ‘Operación Patrimonio’ reflejada en el cargo de los costes de la consulta del 9-N a sus promotores políticos y con la ‘Operación Provocación’ que supuestamente lanzará el Estado contra el referéndum del 1 de octubre. Todas ellas, dijo, “diseñadas por la misma gente” y la “deseperación” de comprobar que “el soufflé (soberanista) no baja”.

“No nos hemos desviado ni un milimetro del objetivo fundamental del derecho a decidir”, se vanaglorió, diciendo que es “algo inédito en la política española”, y que ha llevado a que en España pensaran que el Gobierno catalán sería “como ellos”. “Han comprobado que somos un gobierno fuerte, determinado, que no busca la comodidad de la poltrona y que sirve con dignidad a la mayoría social movilizada”, interpretó.

Ahora, proclamó: “Haremos todo lo que haga falta para llevar a término el mandato popular y proteger a nuestros trabajadores públicos y a nuestros proveedores”. Y aseguró que lo hace desde la legalidad y la legitimidad de un acuerdo del Parlamento catalán “que ningún tribunal y menos un TC deslegitimado y consorciado con el poder politico puede tumbar”.

Puigdemont admitió que es “reglamentario” acudir a los tribunales o al Consell de Garanties Estatutaries, como lo es mantener retenido al periodista turco que reclama el presidente turco Erdogan o mantener en secreto los datos de venta de armas a países desde los que se financia el terrorismo, pero advirtió de que esas garantías jurídicas que no cuentan con el pueblo “no son democráticas” sino “despotismo”, pues “no hay mejor garantía que la voluntad de la gente”. Desde esa premisa, llamó a que en la manifestación de la Diada los catalanes se movilicen y auguró: “El lunes les desbordaremos cívimante, pacíficamente y democráticamente, como siempre”.



