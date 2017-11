CATALUÑA. RIVERA EXIGE A PUIGDEMONT QUE DEJE SU “ERASMUS” EN BÉLGICA Y “DÉ LA CARA” ANTE LA JUSTICIA

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió este sábado al presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que “no se esconda” en Bélgica, donde parece que está de “Erasmus”, y vuelva a España para “dar la cara” ante la Justicia.

En un acto del partido en Sant Andreu de Llavaneras (Barcelona), Rivera incidió en que Cataluña se merece “un Gobierno que no esté imputado ni por el 3% ni por sedición”, y remarcó que “nadie le va a decir a un juez cómo tiene que aplicar las leyes en este país”, porque “tienen que ser libres” para tomar decisiones como los encarcelamientos de Oriol Junqueras y los exconsejeros.

Rivera envío un “mensaje virtual” a Puigdemont en su “Erasmus” en Bruselas: “¡Allí donde esté, le digo una cosa, dé la cara ante la Justicia y no se esconda!”. Además, le advirtió de que “uno no puede indignarse cuando un juez le imputa” cuando “cosecha resoluciones judiciales como trofeos”.

“Cuando uno se salta las leyes, ¿de qué se extraña por que un juez le haga aplicar la ley?”, se preguntó, al tiempo que celebró que los catalanes que quieren seguir siendo españoles hayan “roto el silencio y el miedo” al salir a las calles para “defender nuestra libertad, igualdad y democracia”.

Aseguró que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras no conseguirán quebrar la Constitución y la democracia, como tampoco lo hicieron los golpistas del 23-F ni la banda terrorista ETA. “¡No lo lograrán!”, prometió ante un público que profirió cánticos de “Cataluña es España” y “libertad”.

“Queremos una Cataluña libre de corruptos, odios, nacionalismos…”, continuó Rivera, para acto seguido instar a la ciudadanía a votar el próximo 21 de diciembre “para recuperar la libertad” en esta comunidad autónoma. El futuro de Cataluña, aseguró, “pasa por ir a votar en masa el 21-D”.

Por ello, animó a los catalanes a coger las papeletas e ir a votar “con todas sus fuerzas”, las de los “valores democráticos”. “Primero iremos a por la Generalitat y luego gobernaremos España”, remachó el presidente de Ciudadanos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso