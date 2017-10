(AVANCE) CATALUÑA. LA CUP PRESIONA A PUIGDEMONT Y LE DICE QUE “NO SE ENTENDERÍA” QUE NO PROCLAMARA LA INDEPENDENCIA

Google Plus

El diputado de la CUP Benet Salellas aseguró este lunes que “no se entendería” que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no proclamara mañana la declaración unilateral de independencia en su comparecencia en el Parlament.

En rueda de prensa en el Parlament, Salellas dijo al Gobierno de Mariano Rajoy que “en lugar de amenazar con fusilamientos como el de Lluís Companys” se abra al diálogo una vez se haya proclamado “la República catalana”.

“La declaración de independencia es el punto de partida para ponernos de igual a igual como República catalana frente a un Gobierno autoritario. La voluntad es colocarnos en el mismo nivel político”, dijo Salellas.

Aseguró que no tiene duda de que se van a “cumplir” los acuerdos pactados con el Gobierno de Carles Puigdemont y que, por este motivo, “no se entendería” que mañana no declarase la independencia.

