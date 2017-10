CATALUÑA. EL PSOE CREE QUE SI PUIGDEMONT CONVOCA ELECCIONES LEGALES NO CABE APLICAR EL 155

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, afirmó este martes que para el PSOE “no tendría razón de ser” la aplicación de las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución si el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, convoca elecciones bajo el paraguas de la legalidad vigente.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso, Robles dijo que esa convocatoria electoral es “imprescindible” para “devolver a Cataluña esa paz y tranquilidad y social y ese desarrollo de la economía”. Apeló a la “valentía” de Puigdemont a convocar elecciones para terminar con la “actual situación de quiebra social” en Cataluña.

Por ello, indicó que esa convocatoria, “siempre” que se haga en el marco constitucional y de la legalidad vigente, y “excluyendo cualquier declaración de independencia”, “determinaría para el PSOE que no se pusiera en marcha un artículo que tiene un carácter excepcional en la Constitución”.

La portavoz socialista restó así importancia a las afirmaciones de varios ministros del Gobierno que preside Mariano Rajoy que están diciendo que ya no basta con que Puigdemont convoque elecciones en Cataluña para frenar el 155. No obstante, Robles se agarró a las palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en las que dijo que si el presidente catalán convoca elecciones el procedimiento ya depende del Senado.

Robles dijo que el PSOE no opera con hipótesis sino con “hechos” y ahora no tiene “más constancia” de que el Gobierno considera que si hay elecciones en el marco de la legalidad sería el “razonamiento suficiente” para que se paralizara la aplicación de las medidas vía 155.

Si hay elecciones, el 155 “no tendría razón de ser”, insistió Robles, al tiempo que recalcó ahora se está en el periodo de “tramitación” de esas medidas solicitadas por el Gobierno por lo que consideró que si Puigdemont acude al Senado “sería una manifestación del acatamiento de la legalidad vigente, del marco constitucional” y ello “excluiría cualquier consideración de una declaración unilateral de independencia. El PSOE entendería que no sería procedente la aplicación del 155”, ahondó.

Por otra parte, Robles comentó la “prórroga de una semana” que se ha dado a la comisión de estudio sobre el modelo territorial para la participación en la misma y puntualizó que será una “prórroga única de siete días”, que se ha dado con un “ánimo absolutamente constructivo”, y que después la comisión se pondrá en marcha.

De esta manera, quitó hierro a que, por el momento, sólo han confirmado su participación PP, PSOE y Ciudadanos y se mostró convencida de que “todos van tomar parte” de la comisión parlamentaria de evaluación y modernización del modelo territorial.

Robles se mostró segura que se va a esta “todos los grupos van a participar en esta comisión” porque se va a estudiar el modelo territorial y trabajar para una “ulterior reforma” de la Constitución porque “resulta difícilmente comprensible que ningún grupo quiera prescindir de estudiar cómo adaptar la Constitución del 78 a las realidades sociales del siglo XXI”.

Por último, preguntada por si cabe la posibilidad de que los socialistas respalden el proyecto de ley de los Presupuestos Generales para 2018, Robles dejó claro que “nunca” pueden “apoyar unos presupuestos que no sean planificados y pensados para los que más lo necesitan”. “Desde la responsabilidad de Estado, no podemos apoyar unos PGE que pretender ser absolutamente regresivos en materia social”.

