CATALUÑA. ALBIOL PIDE A PUIGDEMONT QUE SE RETIRE "CON DIGNIDAD" Y ESPERA QUE NO CONCURRA AL 21-D

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, expresó este lunes su confianza en que Carles Puigdemont se retire "con dignidad" de su responsabilidad como presidente de la Generalitat tras su destitución por parte del Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, y que no concurra a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Al llegar a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, se mostró convencido de que la historia pondrá a Puigdemont, como a los demás integrantes de su gobierno, "en el lugar que les corresponde".

Además, reclamó "cierta celeridad" a la Justicia para que quienes han perpetrado "un golpe al Estado" rindan cuentas ante el conjunto de los ciudadanos.

De hecho, reconoció abiertamente que no le gustaría tener que competir electoralmente con Puigdemont y con el que era su vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, porque han hecho "mucho daño" a Cataluña y al conjunto de España. Sin embargo, precisó, si finalmente se presentan "no hay ningún tipo de problema" y el reto será ganarles en las urnas.

Albiol se mostró convencido de que "la normalidad" que ya se está recuperando en Cataluña será la tónica de los próximos días, semanas y meses, porque gracias al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la gestión del PP Puigdemont y Junqueras "son pasado" y depende de todos los catalanes, también de los no independentistas, fijar el rumbo en las elecciones de diciembre.

Minutos antes, en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, aseguró que Rajoy ha demostrado "firmeza" al destituir a todo el gobierno de la Generalitat y también "visión de Estado" al dar inmediatamente la palabra a los catalanes y con ello ofrecer una oportunidad de desalojar a quienes "tanto daño han hecho".

Ha sido un "golpe de autoridad", dijo, que inicia el final de la que puede haber sido "la etapa más negra" de la historia reciente de Cataluña y del conjunto de España.

