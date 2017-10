CATALUÑA. PUIGDEMONT PREVÉ DEFENDER LA HOJA DE RUTA SECESIONISTA ESTE JUEVES EN EL SENADO TRAS HACERLO EN EL PARLAMENT

Google Plus

- La sesión del Parlament, fijada para las 10.00 horas de este jueves, podría continuar el viernes, contraprogramando al Pleno que dará luz verde al 155. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, piensa en comparecer este jueves por la tarde en la comisión que tramita en el Senado el artículo 155 de la Constitución. El Senado le ofreció ayer poder defender su postura en la Cámara Alta en la reunión de la comisión del jueves o en el Pleno que tendrá lugar el viernes, a las 10.00 horas, y que aprobará definitivamente la aplicación de este precepto constitucional.

De esta manera, y si finalmente se confirma esta circunstancia, se abre la puerta a que un miembro del Gobierno acuda a la comisión del jueves para participar en la comparecencia del presidente de la Generalitat en la que éste podrá defender la alegaciones que considere pertinentes. El portavoz de la Mesa del Senado, Pedro Sanz, fue ayer más allá al decir que si se diera esta circunstancia sería “posible” que acudiera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En este sentido, fuentes gubernamentales precisaron que el Gobierno será “adaptativo” a la hora de decidir quién defiende el paquete de medidas al amparo del 155, por lo que podría darse la circunstancia de que el jefe del Ejecutivo y el presidente catalán se vieran las caras en la Cámara Alta.

A este respecto, el propio Rajoy dijo hoy públicamente en la sesión de control a su Gobierno en el Congreso de los Diputados que “a ver si ahora tiene a bien acudir al Senado a presentar sus propuestas”, aunque dejó claro que la única respuesta posible ante el “desprecio” a la ley es continuar con la tramitación del 155.

PUIGDEMONT ULTIMA REUNIONES

Puigdemont quiere dejar clara su postura y la hoja de ruta separatista, según informaron fuentes de la Generalitat a Servimedia, y también "aprovechar" la oportunidad que se le brinda para defender su posición. No obstante, las mismas fuentes explican que hipotética comparecencia de Puigdemont en Senado nada tiene que ver con el hecho de que vislumbre un atisbo de esperanza al diálogo por parte del PP y del PSOE.

Fuentes gubernamentales admitieron que la intención es que el Ejecutivo en bloque, encabezado por Rajoy, asista a la sesión plenaria que el Senado ha programado para el viernes a las 10.00 horas y en el que se aprobaría el paquete de medidas acordado por el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos para atajar el desafío secesionista al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Por su parte, el Pleno del Parlament comenzará mañana, jueves, a las 10.00 horas y podría continuar el viernes, por lo que a Puigdemont le daría tiempo a viajar a Madrid para personarse en la comisión que previsiblemente aprobará el dictamen que se elevará al Pleno del viernes. El Parlament suspendería la sesión tras la intervención del mandatario catalán y la reanudaría el viernes por la mañana, coincidiendo con el Pleno del Senado que aprobará previsiblemente la aplicación del 155 en Cataluña.

No obstante, desde la Generalitat informan que todavía “hay tiempo” para comunicar al Senado la presencia del presidente autonómico hasta mañana a las 10.00 horas. En ello se escudan para no confirmar todavía de manera oficial su asistencia para este jueves, a la espera de las reuniones que está manteniendo en las últimas horas Puigdemont con el sector independentista.

