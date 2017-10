CATALUÑA. CATALÁ DICE QUE "PUIGDEMONT NO PUEDE" DECLARAR LA INDEPENDENCIA Y QUE LA LEY SE LO IMPEDIRÁ

- Admite que el Gobierno renunció a cerrar más colegios electorales tras los incidentes de la mañana. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó este lunes que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, "no puede" declarar la independencia tras el referéndum del 1 de octubre y advirtió de que si lo hace "entonces habrá que aplicar la ley", sin descartar la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite retirar competencias a una comunidad.

En una entrevista a Televisión Española recogida por Servimedia, Catalá afirmó que el artículo 155 de la Constitución "está ahí" junto a otros mecanismos constitucionales y legales para defender el Estado de Derecho y garantizó que el Gobierno de Mariano Rajoy utilizará "toda la fuerza de la ley" para hacerlo.

No obstante, se mostró cauto sobre la posible aplicación del 155 con el argumento de que el Ejecutivo de Rajoy está "para resolver problemas y no para dividir a los españoles", con lo que sugirió que sólo se recurriría a este mecanismo si contara con el respaldo de otros partidos políticos.

Catalá insistió en que "lo primero es garantizar que España siga siendo un Estado de Derecho" y no descartó que se tomen "medidas muy importantes que nos puedan doler", pero insistió en que si Puigdemont "quiere independizar a una parte de España del resto no puede".

Asimismo, defendió la actuación policial en los colegios electorales durante el 1 de octubre desde la visión de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil respondieron "con mesura y con proporcionalidad".

Catalá reconoció que, después de los incidentes que se registraron por la mañana en algunos colegios, las Fuerzas de Seguridad decidieron que era mejor no intervenir en más centros de votación porque "la situacion que se podía generar era más grave que el hecho de que algunos locales siguieran abiertos" y, por eso, "decidieron hacerlo de esa manera".

El ministro de Justicia proclamó que "podemos sentirnos orgullosos" de la labor realizada por Guardia Civil y Policía Nacional, convencido de que demostraron que "actúan sólo en casos de extrema necesidad", hasta el punto de renunciar a cerrar más colegios porque "no merecía la pena utilizar la fuerza por las consecuencias que podía tener".

