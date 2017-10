(AVANCE) CATALUÑA. PUIGDEMONT APLAZA UNA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA PARA “EMPRENDER UN DIÁLOGO” QUE LA HAGA POSIBLE

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró este martes que el pueblo de Cataluña “se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente” tras el referéndum del 1 de octubre pero anunció que aplaza una declaración formal "para reducir la tensión" y "emprender un diálogo" que haga posible la secesión del resto de España.

El máximo representante del Govern se pronunció en estos términos en su comparecencia ante el Parlament, que solicitó a petición propia para informar sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre, y que se retrasó una hora por solicitud del propio presidente de la Generalitat y después de que PP y Ciudadanos solicitaran conjuntamente la suspensión de esta sesión.

Comenzó diciendo a los diputados que no esperasen hoy “ni chantajes ni insultos” por su parte y aseguró que lo que hoy expuso no es una “decisión personal”, sino la “voluntad” expresada en el referéndum del 1 de octubre. Criticó además que la acción del Gobierno de Mariano Rajoy, que dijo ha “provocado el pánico generalizado” entre la sociedad catalana.

Puigdemont realizó una intervención de aproximadamente media hora en la que defendió que los catalanes “merecen ser escuchados y respetados” y, como las urnas del 1 de octubre “dijeron sí a la independencia”, ese, subrayó, “es el camino que estoy dispuesto a transitar”.

No obstante, pese a que el presidente de la Generalitat trasladó al Parlament el “mandato” del pueblo de Cataluña “para que se convierta en un Estado independiente en forma de República”, Puigdemont no declaró la independencia aplazando así los efectos de la ley de referéndum.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso