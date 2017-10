CATALUÑA. DASTIS DICE QUE PUIGDEMONT NO HA CONTESTADO AL REQUERIMIENTO DEL GOBIERNO

Google Plus

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, aseguró este lunes que la carta remitida por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “no constituye una respuesta” al requerimiento formulado por el Gobierno para que aclarara si ha declarado la independencia de Cataluña.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas, a su llegada al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que se celebra en Luxemburgo.

“La carta no constituye una respuesta al requerimiento del Gobierno. Una vez pase el plazo de las 10.00 horas, el Gobierno contestará”, sentenció.

El ministro acusó al presidente de la Generalitat de “no contestar”, de “no suministrar la claridad que se le requería” y de dejarse llevar por “las influencias más radicales”.

Dastis dejó claro que la situación en Cataluña “no forma parte del orden del día” de la reunión que hoy tiene lugar en Luxemburgo, pero sí afirmó que en los contactos bilaterales que tienen lugar en los márgenes del cónclave se pueden tratar los asuntos que "nos parezcan oportunos".

A su vez, comentó que si algún homólogo europeo se interesa por el particular, explicará que la Generalitat actúa en el “desconocimiento flagrante” del orden constitucional español, del marco legislativo catalán y que no respeta “los mínimos principios democráticos”.

A pesar de ello, trasladará que el Gobierno está dispuesto a encontrar una solución dentro de “los cauces constitucionales” a partir de un “diálogo” radicado en el Parlamento y siempre con una actitud “proporcionada, serena y prudente”.

Por último, el ministro se reafirmó en sus declaraciones sobre la discriminación del castellano en las aulas en Cataluña e invitó a quien dude sobre ello a comparar las horas de enseñanza que se imparten de castellano y catalán en los centros educativos catalanes.

