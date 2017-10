CATALUÑA. FEIJÓO PIDE A PUIGDEMONT QUE "DECIDA ENTRE CONSTITUCIÓN O PROFUNDIZAR EN EL CÓDIGO PENAL"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dijo hoy en Madrid que el artículo 155 de la Constitución no se activa en función de si se convocan o no elecciones, sino de si se ha declarado la independencia, y pidió al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, que decida si quiere moverse en la Constitución o "profundizar en el Código Penal".

Manifestó que "Puigdemont tiene que decidir si quiere moverse en la Constitución o si prefiere profundizar en el Código Penal” y añadió que “entre estos dos textos tiene que elegir".

El presidente gallego, que hizo estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar una declaración institucional de cooperación con los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, dijo que aplicar o no las medidas que permite el artículo 155 es “competencia exclusiva” del Gobierno central, al que “corresponde tomar las decisiones que sean necesarias”, y subrayó que el 155 no se activa o desactiva si se convocan unas elecciones autonómicas, sino como consecuencia de una declaración de independencia.

"Le corresponderá al Gobierno y al Senado comprobar si el presidente Puigdemont mantiene la declaración de independencia", señaló, y agregó que si la mantiene cabe aplicar las medidas del 155 y si no la mantiene "estaremos volviendo a la legalidad constitucional".

Se mostró convencido de que tanto el Gobierno como el Senado "evaluarán y ponderarán" la situación y actuarán "con rectitud, firmeza y ánimo amistoso".

Feijóo dijo que Puigdemont puede notificar "en cualquier momento" al Gobierno, al Senado y al conjunto de los ciudadanos que no ha aprobado ni activado ninguna declaración de independencia. "Si no lo hace, es que ratifica esa declaración, que nunca ha denegado", añadió.

