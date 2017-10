(AVANCE) CATALUÑA. RAJOY CONTESTA A PUIGDEMONT QUE EN CATALUÑA SÓLO HAY UN "CONFLICTO DE LEGALIDAD" Y EL 155 ES PARA SU "RESTAURACIÓN"

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que lamenta "profundamente" que no haya respondido con claridad al requerimiento enviado la semana pasada y le contesta que "el único conflicto que existe en este momento en Cataluña es de legalidad" y la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución tiene como objetivo la "restauración de la legalidad en la autonomía".

En el documento, recogido por Servimedia, Rajoy reprocha expresamente a Puigdemont que no haya querido "aclarar si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia" y le insiste en que resulta "absolutamente necesaria" para saber si la declaración de secesión que los diputados separatistas del Parlamento de Cataluña firmaron el pasado martes "se encuentra o no en vigor".

Rajoy recuerda a Puigdemont que requerimiento que le envió la semana pasada "supone el paso previo al procedimiento establecido en el artículo 155 de la Constitución" pero niega que tenga como objetivo suspender el autogobierno de la Generalitat. "En contra de lo que usted afirma, implica la restauración de la legalidad de la autonomía" con el objetivo de "reconducir el grave deterioro de la convivencia que se vive en Cataluña, para que la Generalitar vuelva a la ley y se recupere la normalidad institucional entre administraciones".

El presidente del Gobierno niega con rotundidad la tesis de Puigdemont de que existe un conflicto entre Cataluña y el resto de España porque "nunca en toda su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática". Por ello, recalca que "el único conflicto que existe en este momento en Cataluña es un conflicto de legalidad y sólo poniéndole fin podremos abordar las cuestiones que realmente afectan y preocupan al conjunto de los catalanes".

