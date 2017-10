CATALUÑA. PUIGDEMONT APURARÁ AL MÁXIMO EL PLAZO PARA CONTESTAR A RAJOY SOBRE SI DECLARÓ LA INDEPENDENCIA

- El Gobierno le dio de margen hasta este lunes a las 10.00 horas. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, apurará al máximo el plazo que le dio el Gobierno para contestar al requerimiento en el que se le pide que aclare si declaró la independencia de Cataluña en el Pleno que tuvo lugar en el Parlamento autonómico el pasado 10 de octubre, según trasladaron a Servimedia fuentes del Govern.

El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, puso como límite este lunes, a las 10.00 horas, para que el mandatario catalán especifique por escrito si ha hecho o no una declaración unilateral de independencia. Además, le concede otros tres días, hasta el jueves 19 de octubre a las 10.00 horas, para rectificar y retornar a la legalidad vigente en el caso de que reconozca haber declarado la independencia.

Si niega que realizara este acto de sedición, ni siquiera se activará la segunda fase del requerimiento que ha hecho el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. El Gabinete de Mariano Rajoy insiste en que se debe aclarar la confusión generada después de que Puigdemont dijera en el Parlament que asume el “mandato” del pueblo para que Cataluña sea un Estado independiente y, acto seguido, suspendiera los efectos de la declaración para abrir un camino de diálogo.

Fuentes de la Generalitat confirmaron a Servimedia que el presidente autonómico no dará réplica al requerimiento hasta el propio lunes por la mañana, agotando así los plazos marcados. Para Moncloa, Puigdemont tiene ahora ante sí la oportunidad de volver al orden constitucional y evitar males mayores.

En el Gobierno avisan de que la respuesta de Puigdemont debe contener un rechazo claro y nítido a la declaración de independencia porque, de no ser así, se entenderá que lo ha hecho. Desde la Generalitat llevan trabajando en la réplica, que guardan con especial celo y de la que no ha trascendido ni un detalle del contenido, desde que el jueves por la tarde les llegó la notificación oficial.

Desde la CUP presionan a Puigdemont para que responda de forma “clara” al requerimiento del presidente del Gobierno diciendo que la “república catalana” ya está “proclamada”. Además, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, remarcó ayer ante el Consejo Nacional Extraordinario de ERC el compromiso “inequívoco y absoluto” de su partido en cumplir el mandato democrático del 1 de octubre y llamó a la unidad para hacerlo efectivo.

