CATALUÑA. RIVERA CREE QUE SERÍA UN “ERROR” NO APLICAR EL 155 SI PUIGDEMONT ANUNCIA UNA INDEPENDENCIA “SIMBÓLICA”

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo hoy que sería un “error” que el Gobierno no aplicase el artículo 155 de la Constitución en el caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, optara este martes por anunciar una independencia “simbólica” de Cataluña, que significaría que no se hace efectiva al momento.

En una rueda de prensa posterior a la Ejecutiva de su partido, que se celebró esta mañana en Madrid, Rivera volvió a defender la aplicación del artículo 155 para convocar elecciones catalanas y criticó la inacción del Gobierno, puesto, a su juicio, “la no actuación hoy es una imprudencia”.

“Nos van a dar un golpe mañana y hay que actuar”, dijo el líder de la formación naranja, quien argumentó que esperar a lo que diga Puigdemont para suspender a su Gobierno puede convertir en “muy largos” los días que transcurran hasta que el Senado intervenga la autonomía catalana.

Al mismo tiempo, respecto a las noticias que apuntan a que el presidente de la Generalitat podría declarar una independencia ‘simbólica’ de su comunidad, Rivera señaló que “especular sobre si es más o menos simbólica, más o menos efectiva, creo sinceramente que es un error”.

“ESPÍRITU DE BARCELONA”

Defendió que “lo que hay hacer es actuar” frente al hecho de que “un Parlamento autonómico declare la secesión de un territorio de tu país y de la UE”. Remarcó que hay obligación de “garantizar los derechos y libertades de todos los catalanes por igual”.

Insistió en que “especular sobre si (la declaración de independencia) es más o menos simbólica es un error, es entrar en el juego de los separatistas, que han incendiado todo esto y ahora llaman a los bomberos”.

Al mismo tiempo, el líder de Ciudadanos se refirió a que la ANC y la CUP, que dijo son “los que mandan” en el proceso secesionista, han asegurado este lunes que lo que anunciará Puigdemont será directamente la independencia. Asimismo, Rivera se refirió na la necesidad de garantizar este martes la seguridad de los catalanes, ante el temor de que las entidades independentistas intenten hacer una de mostración de fuerza en las calles.

Por otra parte, respecto a la manifestación de este domingo en Barcelona contra el proceso secesionista, Rivera destacó el “patriotismo”, “civismo” y ausencia de “miedo” que se vio en esta protesta.

Defendió que de esta convocatoria puede decirse que ha nacido el “espíritu de Barcelona”, que considera será un “punto de inflexión” en la cuestión catalana. Sostuvo que esta manifestación y el discurso del Rey de la semana pasada “marcan el camino” a actuar frente a los independentistas.

También criticó ni el líder del PSC, Miquel Iceta, ni el del PSOE, Pedro Sánchez, estuvieran este domingo en esta marcha de la Ciudad Condal, puesto que se trató de un “movimiento transversal. Dijo a estos dirigentes socialistas que “democracia y diálogo” son compatibles, pero “por este orden”, en referencia a que Puigdemont debe renunciar al referéndum y a la independencia para hablar con él.

