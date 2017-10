CATALUÑA. COLAU EXIGE A RAJOY Y PUIGDEMONT QUE ABANDONEN LA COMUNICACIÓN “EPISTOLAR” Y “SE SIENTEN A HABLAR”

Google Plus

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exigió hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que dejen de comunicarse “de forma epistolar”, a base de requerimientos y cartas, y “que se sienten a hablar”, porque no se puede “alargar más esta incertidumbre” social y económica.

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, en el que presentó al ponente, el coordinador general de Catalunya En Comú y portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Xavier Domènech, Colau dijo que no tiene “ninguna duda de que Cataluña quiere diálogo” y demandó a las instituciones “que lo hagan posible”.

La dirigente de los comunes criticó que Rajoy plantee la respuesta “en forma de rendición”, a la vez que destacó que “perdemos todos si no dejamos de tener políticos prisioneros de sus promesas, de las presiones que reciben o de compromisos concretos”.

“Es bueno en política que los gobernantes sean personas de palabra y que sean coherentes con sus programas y con sus mandatos, pero al mismo tiempo también deben tener la capacidad de altura de miras y de principio de realidad para ver que las cosas cambian y que se pueden adecuar las respuestas”, argumentó.

En este sentido, Colau destacó la necesidad de “plantear políticas de grandes mayorías” construidas “desde el diálogo” y “respetando y reconociendo al interlocutor”.

