CATALUÑA. EL PP CREE QUE EL PSOE ESTÁ MODULANDO SU APOYO POR LA “PRESIÓN” DEL PSC

El PP opina que el PSOE está modulando en las últimas horas su postura con respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña por la “presión” que recibe del PSC, aunque se reafirma en que el “pacto” sellado con los socialistas sigue “vigente” porque hoy por hoy no hay decisión por parte de Carles Puigdemont “de convocar nada”.

Así lo expresaron fuentes populares ante las interpretaciones que se hicieron en el día de ayer sobre las palabras de la portavoz socialista, Margarita Robles, alertando de que “no tendría razón de ser” la aplicación de las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución si el presidente del Gobierno catalán convoca elecciones.

Según estas fuentes, el PSOE se estaría metiendo “en un lío” y en “un escenario complicado” al dar “baza” a quienes promueven el desafío independentista. Remarcan que el Gobierno de Mariano Rajoy “mantiene y mantendrá su posición” porque el artículo 155 ya está en marcha y subrayan que el Senado solo se podría replantear las medidas acordadas si Puigdemont vuelve completamente a la legalidad.

Por todo ello, los populares aducen que el PSOE está arriesgando su propia postura por la “presión” de los socialistas catalanes, que defienden un “Pacto de Estado para Cataluña”, alegando que el desafío separatista en Cataluña es “un problema político que solo puede encontrar solución en la política”. No obstante, en el PP aseguran que “no se ha roto nada” con el PSOE por el momento.

Para el PP, en ningún caso sería suficiente para frenar el 155 con que Puigdemont convoque elecciones esta misma semana si las “fundamenta” en la Ley de Transitoriedad –ya suspendida por el Tribunal Constitucional–, a pesar de que esta norma remita al Estatut, que ante la falta de una ley propia para procesos electorales, lleva directamente a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

En consecuencia, para el Gobierno es condición ‘sine qua non’ que el presidente catalán diga de forma explícita que no ha declarado la independencia y que se compromete a volver a la legalidad vigente. Solo así se podría paralizar el paquete de medidas que aprobó el Consejo de Ministros el pasado sábado y que se votará en el Pleno del Senado de este viernes.

No obstante, en el PP se “tranquilizaron” esta mañana cuando la propia Robles precisó que Puigdemont debería “aceptar la legalidad y el marco constitucional” para que su posible convocatoria de elecciones paralice la aplicación del 155. En este sentido, fuentes socialistas trasladaron a Servimedia que éste ha sido siempre el planteamiento y que no ha habido ningún viraje.

Fuentes socialistas son conscientes de que al Gobierno le conviene mantener el apoyo del PSOE para “ganar la batalla del relato” e insisten en que todo está en orden pese a los matices que se aporten desde cada partido. Desde Ferraz aseguran que “todo será como se ha hablado” a no ser que Puigdemont acepte la Constitución y convoque “elecciones legales”, esto es, bajo el paraguas de la Loreg.

