CATALUÑA. EL PSOE PIDE A ARRIMADAS QUE TOME LA “INICIATIVA” POR SER LA VENCEDORA

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, instó este miércoles a la candidata de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a que adopte “algún tipo de iniciativa”, en la medida que ha sido la más votada en las pasadas elecciones autonómicas tras conseguir 36 escaños. “Proclamarse victoriosos también comporta una responsabilidad y esa responsabilidad significa iniciativa”, señaló.



En rueda de prensa en la sede federal del PSOE en Madrid, Ábalos afirmó que "Ciudadanos tiene que demostrar, además de haber quedado primero, que eso sirve para algo. El gran reto no es ganar las elecciones, sino demostrar que eso sirve para algo".

Indicó que es de “manual” que “el liderazgo se ejerce y que la responsabilidad ante el electorado hay que ejercerla. La confianza otorgada exige una respuesta”, remachó.

Cuando se le preguntó si debe la líder de Cs en Cataluña intentar presentarse a la investidura tras vencer el 21-D, Ábalos se limitó a manifestar que “ella misma”, y añadió: “No lo vamos a animar".

Desde la dirección del PSOE consideran que Ciudadanos debe hacer gestos por haber ganado en las elecciones aunque no entran en detallar qué debe hacer esta formación que nació como una “fuerza reactiva” contra el independentismo.

En este sentido, señaló que el proceso electoral en Cataluña "no está ni cerrado" sino que "todo lo que hay es incentridumbre" porque "el problema está absolutamente abierto".

Por otra parte, Ábalos comentó que no es extrapolable el resultado electoral al resto de España porque la lectura de las elecciones ha sido por la disyuntiva sobre el desafío soberanista. De hecho, dijo que Ciudadanos tiene “poco más que decir” porque no ha planteado propuestas en esta campaña más allá de hacer frente al independentismo.

Por ello, señaló que Cs aun tiene que demostrar su capacidad de gobernar, algo que, reprochó, en la “nueva política”, en alusión también a Podemos, todavía no se ha demostrado.

Aunque Ábalos no considera que “la situación de España merezca una convocatoria electoral” a nivel general, descartó que el PSOE vea como rival político a Ciudadanos porque es un partido de “derecha o de centro derecha” que renunció a definirse como socialdemócrata.

El dirigente socialista no abogó por elecciones generales porque “son muchos los problemas que atender” aunque aseguró que los socialistas están “siempre dispuestos a concurrir” y que tras las catalanas el PP está “muy débil” . Sin embargo, cargó contra el Gobierno que preside Mariano Rajoy porque va más allá del “inmovilismo” y se ha convertido en una “estatua”.

Por último, el secretario de Organización comentó que la situación política y los resultados del 21-D se comentarán en la próxima Ejecutiva federal convocada para el 8 de enero y avanzó que también habrá un Comité Federal “con el nuevo año”, no sólo para analizar los resultados en Cataluña sino también para abordar “otras cuestiones”.



