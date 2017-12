CATALUÑA. RAJOY AVISA AL PRÓXIMO GOVERN DE QUE “NO CABEN MÁS APELACIONES A LA RUPTURA” Y LE EXIGE ENTENDERSE “CON TODOS”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exigió este viernes al próximo Govern que sea “capaz de dialogar y entenderse con todos los catalanes” y advirtió que “no caben más apelaciones a la ruptura”, porque no se puede “someter” a España y a los españoles a “ningún chantaje ni a ninguna medida de fuerza”.



Así se pronunció Rajoy durante el balance que hizo en el Palacio de la Moncloa de la gestión del Gobierno al término del último Consejo de Ministros de 2017, donde se refirió ampliamente a la situación que se vive en Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre que arrojaron una potencial mayoría absoluta en escaños de las fuerzas independentistas.

Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo aseveró que el próximo Govern ha de tener claro que “no caben más apelaciones a la ruptura”, puesto que no se puede “someter” a España y a los españoles a “ningún chantaje ni a ninguna medida de fuerza”.

También advirtió que las nuevas autoridades de la Generalitat deben actuar “dentro de la ley” y subrayó que los independentistas no pueden alegar el “apoyo mayoritario” de los catalanes para “mantenerse en esa deriva que ha resultado tan perniciosa”.

"CAPAZ DE DIALOGAR"

“Espero que cuanto antes podemos contar con un Gobierno en Cataluña capaz de dialogar y entenderse con todos los catalanes y el resto de España”, prosiguió, antes de prometer que el Ejecutivo central ofrecerá “toda su colaboración y voluntad de diálogo constructivo, abierto y realista dentro de la ley” al Govern que se constituya.

El objetivo ha de ser, avisó, que en Cataluña se abra ahora una etapa “basada en el diálogo y no en el enfrentamiento, en la cooperación y no en la imposición, en la pluralidad y no en la unilateralidad” para así poder resolver los problemas de los ciudadanos y generar un marco de certidumbre y seguridad.

Por ello, el presidente del Gobierno anunció que, en virtud de los poderes que le confiere el artículo 155 de la Constitución, convocará para el 17 de enero la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña en la que se debe elegir la Mesa de esta Cámara autonómica. A partir de este momento, comenzará a correr el plazo para la convocatoria de la sesión de investidura.

Según informaron fuentes gubernamentales, fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la interlocutora con los partidos para fijar esta fecha. Se habló con todos salvo con la CUP, aseguraron desde La Moncloa.

LEGALIDAD

Tras lamentar que “la normalidad y el diálogo institucional” hayan quedado “ensombrecidos” por la “grave crisis política” en Cataluña, defendió que el artículo 155 ha servido para “defender la ley, la convivencia y el bienestar de todos los catalanes y del conjunto de españoles”.

Se felicitó por que se haya demostrado “la calidad de nuestra democracia, la independencia de poderes, el imperio de la ley, la utilidad de las normas que nos hemos dado y la serenidad del conjunto de la sociedad. Por ello, demandó al nuevo Govern que no ponga “a prueba” todo ello.

“Ni España ni los españoles son susceptibles de someterse a ningún chantaje ni a medidas de fuerza ni a políticas de hechos consumados”, alertó, para a renglón seguido incidir en que Europa tampoco concederá “ningún tipo de reconocimiento o legitimidad a quien lo pretenda”.

El jefe del Ejecutivo negó que en la conversación que mantuvo ayer en La Moncloa con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le dijese “qué tiene que hacer su partido” en Cataluña tras haber ganado las elecciones, ya que son “absolutamente autónomos para tomar las decisiones que les parezcan bien”.

ARRIMADAS

En todo caso, recordó que cuando el PP fue la fuerza más votada en 2015, inició conversaciones con los líderes de los principales partidos y cuando vio que “no había nadie” que le apoyara asumió que no estaba en condiciones de presentarse a la investidura. Pero, añadió que “cada uno es libre de tomar sus decisiones”.

En este punto, consideró que el mejor plan para seducir a los catalanes es “hacer entre todos un esfuerzo para incidir en aquellas cosas que nos unen”, ya que “más de 500 años de historia juntos dan sin duda para tener muchos argumentos”. “Creo que los ciudadanos de Cataluña están mejor siendo catalanes, españoles y europeos que siendo solo catalanes”, arguyó.

Rajoy reconoció que 2017 ha sido un año “extraordinariamente difícil con momentos de enrome tensión para todos” al ocurrir “algo tan inusual y desestabilizador” como la declaración de independencia de una parte de la nación. La “inestabilidad” que genera todavía la situación política catalana, dijo, es “la única sombra que se cierne sobre nuestra economía”.

Pese a todo ello, hizo una valoración “positiva” del curso político por la marcha general de la economía y porque el Gobierno “está demostrando dentro y fuera de España que se puede gobernar en tiempos de fragmentación política” haciendo un frente común con otros partidos frente al desafío secesionista.

Así las cosas, agradeció nuevamente al PSOE y a Cs su apoyo en unas circunstancias que exigían “esfuerzo, dedicación, generosidad y altura de miras”. Confió, asimismo, en que esta “lealtad” que conviene al país y “dicta el sentido común” sea extrapolable a otros ámbitos en aras del bienestar de los españoles. “En el Gobierno no vamos a escatimar esfuerzos para lograrlo”, prometió.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso