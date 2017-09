CATALUÑA. PROTECCIÓN DE DATOS ADVIERTE DE MULTAS DE 40.000 A 300.000 EUROS A MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES

Google Plus

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advirtió este viernes de la “posible infracción de la normativa” en la que pueden incurrir los integrantes de las mesas electorales del referéndum previsto para el 1 de octubre en Cataluña en el caso de que se tratasen y cediesen datos del denominado “censo electoral catalán”. En caso de incurrir en esa infracción, se enfrentarían a multas de 40.001 a 300.000 euros.

Según informó la AEPD en un comunicado, el Tribunal Constitucional indicó que los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, a la que correspondía la supervisión de la formación de las mesas electorales, renunciaron a sus cargos “dejando previamente sin efecto las resoluciones y los acuerdos adoptados”.

De este modo, señaló que la mesas electorales “no han llegado a formarse válidamente”, ya que o su formación ha quedado revocada o se habrían formado “de modo irregular” sin la “obligatoria supervisión” de la Sindicatura, al haber renunciado todos sus miembros a sus cargos.

La AEPD aseguró que si el 1-O se facilita a los miembros de las mesas electorales una copia del denominado “censo electoral catalán”, sus integrantes no podrían tratar estos datos como miembros de un “órgano electoral” ni como personas físicas que estuvieran desempeñando competencias propias de la Generalitat, toda vez que el Alto Tribunal ha declarado que esta última carece de competencias para la convocatoria de referéndums.

Aclaró que la utilización por parte de las personas que integren las mesas de este censo, aunque se entregase en formato papel, se estaría llevando a cabo “a título particular”. De este modo, estarían realizando, “en su propio nombre”, varios tratamientos de datos “sin contar con legitimación para ello”, afectando a más de 5,5 millones de personas, según el censo electoral de 2015.

El tratamiento sancionable sería el de señalar quiénes habrían depositado su papeleta, quiénes no habrían participado en la votación, y en el traslado a un tercero, al término de la jornada, de la lista individualizada de las personas que han votado y las que no lo han hecho.

La AEPD explicó que el tratamiento y la cesión de datos sin consentimiento suponen una vulneración de los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. En el caso de que se produjeran estas infracciones, los miembros de las mesas podrían ser sancionados con multas de 40.001 a 300.000 euros, según el artículo 45.2 de dicha ley.

