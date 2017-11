CATALUÑA. FRUTOS VE LA PROPUESTA DE GOBIERNO ERC-PSC-EN COMÚ COMO “UNA NUEVA TONTERÍA” DE IGLESIAS

El ex secretario general del PCE Francisco Frutos calificó este miércoles la propuesta de gobierno ERC-PSC-Catalunya en Comú de “nueva tontería” del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En declaraciones a Servimedia, Frutos, que participó en la última manifestación organizada por Societat Civil Catalana contra la independencia de Cataluña y ha sufrido acusaciones de “fascista” de sectores de la izquierda actual y los soberanistas, insistió en que le resulta “casi incomprensible que personas que se llaman de izquierda, la mayoría de las cuales no han tenido nunca ninguna lucha antifranquista o social y política, se atrevan ahora a hacer esas declaraciones, haciendo caldo gordo del verdadero fascismo”.

A Iglesias en particular le recriminó que cada día diga una cosa en función de “cómo estén las cosas” y “lo que le interesa en cada momento”, y añadió que él no juega “a eso” y defiende lo que cree “independientemente de lo que digan la encuestas”. No quiso enjuiciar si un gobierno como el que propone el secretario general de Podemos cambiaría el eje de debate del nacional al económico-social, y prefirió esperar a que cada partido plantee sus proyectos electorales para formarse una opinión.

Lo que sí dijo es que Iglesias, convocando una consulta entre los inscritos catalanes de Podemos sobre cómo ha de concurrir a las elecciones del 21 de diciembre, no es que haya impuesto una suerte de artículo 155 al secretario general de Podem, Albano Dante Fachín, sino que “ha aceptado la realidad de los hechos”, mientras que Fachín “hace mucho tiempo que está defendiendo lo que está defendiendo”, y que “lo podría defender en otro mundo del que procede para ver si consigue la independencia de Cataluña”.

Por el contrario, Frutos opina que el PSC, con su posicionamiento contra la independencia, “ha recuperado un criterio político razonable en las circunstancias que viven España y Cataluña”, y en particular el exministro Josep Borrell ha tenido “dos intervenciones políticas serias, rigurosas” y “muy razonables” en la dos manifestaciones de Societat Civil Catalana.

Si se presentara en la lista socialista al 21-D, Frutos cree que “no sería un mal candidato”, pero no se atrevió a pedirle que acepte la oferta de incorporarle que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, aseguró que le trasladó. “Yo no pido compromiso personal a otra persona, él sabrá lo que tiene que hacer”, despejó.

Ahora bien, el ex secretario general del PCE también se negó a “alentar esta ganas que tiene el PP de querer aprovechar las contradicciones que hay en la izquierda” en su apoyo al soberanismo “para ganar votos”, y recalcó que “al PP hay que derrotarle políticamente y en las urnas”.

