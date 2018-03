CATALUÑA. EL PSOE CREE QUE LA PROPUESTA DE DOMÈNECH ES “INVIABLE” Y “CONDUCE A LA FRUSTRACIÓN”

Google Plus

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dejó claro este miércoles que la propuesta del líder de Catalunya En Comú-Podem en el Parlamento catalán, Xavier Doménech, de conformar en Cataluña un gobierno “transversal” que sea de transición es “inviable” y “conduce a la frustración”.



En declaraciones a los periodistas en la sede socialista de Ferraz, Ábalos desdeñó la propuesta de Domènech por “conducir a la melancolía” y acusó a En Comú-Podem de “equidistancia” ante el desafío independentista y de “comprensión” hacia los postulados del independentismo.

Consideró que “no tiene sentido” hablar de un gobierno sin tener un presidente que lo dirija. “Es como no decir nada”, espetó. Calificó de “buenista” la actitud de Domènech y reprochó a los ‘comunes’ que hayan acabado unilateralmente con la “experiencia de un gobierno de izquierdas en Barcelona”.

Además, afeó a Domènech que haya propuesto un gobierno “transversal, tecnocrático, sin especificar quién sería su presidente y por un tiempo limitado”. “Esta es una idea poco madura sin ninguna viabilidad y que conduce a la frustración”, aseveró.

El dirigente del PSOE animó a los independentistas a encontrar una “alternativa viable” para presidir la Generalitat, que “asuma la legalidad” y que tenga como “mayor preocupación” la atención a las competencias recogidas en el Estatuto de Cataluña.

Asimismo, dejó claro que los socialistas no apoyarán a un presidente independentistas y calificó la actitud del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, como la propia de alguien que tiene una concepción “autoritaria y populista” del poder.

Ábalos también analizó la sesión del Pleno del Parlamento catalán de hoy, lamentando que la Cámara no esté centrada en conseguir la investidura de un candidato a presidir la Generalitat. También acusó a la mayoría independentista de reivindicar un procés que está “muerto” y de tener una actitud “antidemocrática” por instar al Poder Judicial “a liberar o detener a alguien”

Respecto de la cobertura que TV3 está realizando del desafío independentista, se limitó a observar que la televisión autonómica catalana es un “gran aparato de propaganda hecho a la medida de los independentistas” y eludió pronunciarse sobre la idoneidad de que este medio de comunicación sea intervenido.



