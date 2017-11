CATALUÑA. ICETA VE “MÁS PROPORCIONADA” LA MEDIDA DEL SUPREMO CONTRA FORCADELL QUE LA DE LA AUDIENCIA CONTRA EL GOVERN

- Critica a Colau por plegarse a los deseos de ERC, ya que "no hay motivo” para romper el pacto en Barcelona. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, considera que la medida cautelar impuesta por el Tribunal Supremo a la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, es “más proporcionada” que las que adoptó la Audiencia Nacional contra varios exmiembros del Govern catalán la semana pasada.



El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Forcadell, mientras que la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, envió a prisión preventiva a los miembros del Govern catalán cesados que declararon.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Iceta manifestó que “una medida cautelar no necesariamente” conlleva prisión, porque hay posibilidad de fianza; “me parece lo más sensato”.

Contextualizó la decisión del Supremo en la “actitud” de Forcadell en su declaración, porque adoptó una estrategia de defensa “más ajustada” a la finalidad de evitar una medida de prisión incondicional al admitir las preguntas de todas las partes y manifestar respeto a la ley, y a “no incitar una acción punitiva”, frente a la disposición que tomaron los exmiembros del Govern en la Audiencia Nacional.

Además, para Iceta, en la decisión contra los exmiembros del Govern “sobrevolaba” que otros exmiembros del Govern y el propio expresidente estaban en Bruselas, lo que fue “un factor que pesó” en la decisión de la jueza Lamela.

PACTO DE COLAU

Por otra parte, el primer secretario del PSC reiteró que "no hay motivos” para romper el pacto con los comunes del Ayuntamiento de Barcelona, por lo que pidió a las bases del partido que lidera Ada Colau que “voten en contra” en la consulta convocada sobre la vigencia del pacto en el consistorio, porque “el balance es positivo, no hay motivos, y cualquier alternativa es peor”.

Iceta remarcó que cuando se suscribió hace un año el pacto se ciñó a temas municipales, dejando fuera las cuestiones nacionales.

Además, criticó que Colau no se atreva a decir en público su opinión sobre el pacto con los socialistas, lo que le llevó a decir que “no le parece de recibo” esta postura y que “no está a la altura” de una alcaldesa.

Para el primer secretario del PSC, con esta decisión de querer romper el pacto con los socialistas, Barcelona En Comú “se pliega a la estrategia de ERC” y eso puede traerles “consecuencias muy negativas”.

Por último, restó importancia a la salida del PSC del alcalde de Gimenells i el Pla de la Font (Lleida), Dante Pérez, por su oposición al acuerdo suscrito por los socialistas con Units per Avançar, partido integrado por miembros de la extinta Unió.

Sin embargo, dejó entrever alguna crítica a que Pérez vaya de número dos en la candidatura del PP por Lleida. Iceta reconoció es “muy raro” cambiar en 24 horas de partido y ser candidato, pero se limitó a indicar que ha cambiado unos nacionalistas por otros.

