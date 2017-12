CATALUÑA. LEVY ABOGA POR UNA “PROFUNDA REFLEXIÓN” TRAS LA DEBACLE ELECTORAL DEL PP CATALÁN

Google Plus

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y número dos de la lista por Barcelona, Andrea Levy, abogó este viernes por hacer una “profunda reflexión, sincera y humilde”, sobre la estrategia de futuro, tras haber cosechado el PPC su peor resultado electoral de la historia al obtener tan solo tres diputados.



En una entrevista en Rne recogida por Servimedia, Levy, que sí consigue asiento en el Parlament, aseguró que su partido no esperaba este resultado y separó las decisiones que el Gobierno adoptó “en un momento de especial gravedad”, al aplicar el artículo 155 de la Constitución, de las consecuencias que han tenido desde el punto de vista de partido.

En todo caso, admitió que estos resultados “nos llevan, sin duda, a tener que hacer una profunda reflexión, sincera y humilde, sobre cuál debe ser la estrategia de futuro a seguir”. No obstante, manifestó que el PP continuará siendo un partido “necesario e importante” en la defensa del marco de convivencia y de la Constitución en Cataluña y en el resto de España.

En cuanto a si cree que todo el mérito de la activación del 155 se lo ha llevado Ciudadanos, la dirigente popular defendió que la aplicación de este precepto constitucional se hizo “con sentido de responsabilidad de Estado” y “eso ya no va de intereses partidistas”.

Por ello, evitó valorar quién ha rentabilizado este artículo, porque “en ese momento ganó la estabilidad en Cataluña y la tranquilidad en el conjunto de España y eso es lo más importante”. “Ya habrá tiempo para el análisis y la estrategia política a futuro”, apostilló.

Por último, preguntada explícitamente por si el cabeza de lista del PPC, Xavier García Albiol, se plantea dimitir tras el descalabro en las urnas, opinó que “no es el momento de decisiones personales”, remitiéndose a que hoy el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, reúne al Comité Ejecutivo Nacional del partido, que analizará pormenorizadamente este escenario.



