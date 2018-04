CATALUÑA. ROMEVA INSISTE EN QUE EL PROCEDIMIENTO DEL SUPREMO VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES

El exconseller de Exteriores de la Generalitat catalana Raül Romeva dijo hoy al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le comunicó este martes su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación, que “este procedimiento no es jurídico, sino político, y vulnera derechos fundamentales”.



Romeva se reafirmó en sus convicciones independentistas ante el juez y reconoció que en su tarea como responsable de Exteriores fue creando estructuras que podrían valer para la nueva situación de independencia.

Por su parte, el exconseller Josep Rull, también citado hoy, se mostró convencido de que “no estaríamos aquí si no hubiéramos ganado las elecciones”.

Los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva prestaron declaración indagatoria en el Tribunal Supremo a lo largo de la mañana.

Durante poco más de media hora, Rull insistió, al igual que los llamados ayer, en considerar que éste es un proceso político contra la ideología independentista. Bajo ese prisma, considera que el juicio que se celebre como resultado de su procesamiento será “un mero trámite”.

En una intervención muy crítica, Rull dijo que los procesados y reclamados en esta causa ven “la luz” en algunos países del norte de Europa donde existe una clase de justicia “mejor” que la que se imparte en España.

Forn, exresponsable de Interior, fue en esta comparecencia el menos beligerante de los tres y solicitó la revisión de medidas cautelares para que se le permita salir de prisión. El exconseller argumentó ante el magistrado su renuncia a la vida política como prueba de que no piensa incurrir en reiteración delictiva. Además, se refirió a su gran arraigo en Cataluña, basado en su anclaje familiar y personal, para garantizar que no va a huir de aquí a la celebración del juicio.

El primero en comparecer ante el magistrado fue precisamente el exconseller de Interior Joaquim Forn. Su declaración comenzó a las 10.20 horas y se prolongó por espacio de 40 minutos. Después fue el turno del exconseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, y tras él declaró el que fuera titular de Exteriores, Raül Romeva.

Forn trató de diferenciar su función como político con convicciones independentistas, que apoyó el referéndum, de su tarea como conseller de Interior, asegurando que en esta última función cumplió la ley.

Todos ellos se encuentran en prisión provisional en el centro penitenciario de Estremera. Desde allí fueron trasladados a primera hora de la mañana en un furgón de la Guardia Civil y quedaron confinados en los calabozos de la Audiencia Nacional, desde fueron llevados de uno en uno al Tribunal Supremo, ya que el Alto Tribunal carece de calabozos propios.

En este acto, el juez les comunicó personalmente el auto de procesamiento, como hizo ayer con Junqueras, el expresidente de ANC Jordi Sánchez y el presidente de Ómnium, Jordi Cuixart. En este caso la declaración indagatoria se prolongó durante más de tres horas y los procesados pusieron en duda la objetividad del juez, denunciando además que consideran esta investigación una causa política y colectiva contra el independentismo.



