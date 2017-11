CATALUÑA. ALBIOL DICE QUE EN PRIVADO “GENTE MUY DESTACADA” DEL INDEPENDENTISMO YA RECONOCÍA EL “LÍMITE” DEL 'PROCÉS'

- Cree que los constitucionalistas ganarán en votos el 21-D. El presidente del PPC, Xavier García Albiol, aseguró este miércoles que no le ha sorprendido que el secesionismo esté moderando su mensaje al reconocer que no estaban preparados para la independencia, ya que “gente muy destacada” de este sector llevaba tiempo diciendo “en privado” que “estaban llegando a un límite”.

En una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat se refirió así a que tanto el PDeCat como ERC están empezando a reconocer públicamente que el Govern no estaba preparado para la independencia y que los partidos secesionistas necesitarían más tiempo para reforzar sus mayorías.

Ante estas últimas declaraciones, Albiol dijo no estar sorprendido porque, “a diferencia de lo que decían los líderes independentistas públicamente” hasta hace unas horas, “en privado la inmensa mayoría de ellos reconocían que esta aventura no podía llegar a buen fin, que estaban llegando a un límite”.

“Gente muy destacada (del mundo independentista) estaban absolutamente convencidos de que este 'procés' no podía llegar a buen fin y que eran conscientes de que no podían frenar porque habían arrastrado a mucha gente”, explicó Albiol, para agregar que en privado estas personas “decían que no tenían otra opción” tras el “paso” ya dado.

El líder del PP en Cataluña criticó que el bloque independentista empezara creando “expectativas” en la población en un momento de crisis económica y social y que “mucha gente” se haya dedicado a “vivir del 'procés'”, que ha sido un “negocio muy lucrativo” y ha durado “hasta que el Gobierno de España ha dicho basta”.

Así las cosas, consideró que la población ya “le ha visto las orejas al lobo” y que los partidos constitucionalistas van a ganar en votos a los independentistas. “Creo que los constitucionalistas vamos a tener más votos, porque en estos momentos hay una conciencia por parte de aquellos catalanes que no son independentistas de que se tiene que ir a votar”, arguyó.

