CATALUÑA. MAZA ABRE LA PUERTA A PEDIR PRISIÓN PARA PUIGDEMONT POR MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, afirmó este lunes que la posibilidad de pedir que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, vaya a prisión por malversación de fondos públicos “está abierta”.

Así se pronunció Maza, en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, en la que subrayó que “no hay desproporción” en los actuaciones que ha ordenado la Fiscalía para desactivar la celebración del referéndum previsto para el próximo 1 de octubre. “Al revés. Nos esforzamos por no ir más allá de la ley”, matizó.

Al mismo tiempo, dejó claro que “de momento, no hay más instrucciones que dar” para frenar la organización y logística del 1-O y mostró su confianza en que no haya que dar más hasta ese día.

A su vez, se mostró “absolutamente convencido” de que Puigdemont ha actuado durante todo este tiempo “bajo desobediencia”. No obstante, dijo que serán los tribunales los que tendrán que pronunciarse al respecto.

Explicó que la prevaricación y la desobediencia no están castigadas con penas de prisión “pero la malversación sí”, lo que le sirvió para aseverar que “la posibilidad de que se pida prisión para Puigdemont por malversación de fondos públicos está abierta”.

Maza fue más allá al manifestar que la Fiscalía “está convencida” de que Puigdemont “está incurriendo en delitos de desobediencia, malversación y prevaricación”.

Respecto de la posibilidad de que el presidente de la Generalitat sea acusado de rebelión si declara la independencia de Cataluña, aclaró que “la rebelión es una desobediencia por métodos violentos. Dependiendo del grado de violencia, estaríamos ante una rebelión”.

Al mismo tiempo, comentó que el delito de sedición “pasa por lo tumultuario y el delito de rebelión requiere violencia”.

Dijo que la decisión de que un coronel de la Guardia Civil coordine a todos los agentes –incluidos los Mossos d´Esquadra- se explica en el hecho de que los Mossos “no tienen medios suficientes para garantizar la seguridad conjunta”.

Por último, conminó a los alcaldes a que respondan si es cierto que van a ceder locales municipales “para el acto ilegal” del 1 de octubre.

