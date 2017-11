CATALUÑA. EL PNV ESPERA QUE EL SUPREMO NO ENVÍE A PRISIÓN A FORCADELL Y LOS MIEMBROS DE LA MESA DEL PARLAMENT

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, calificó hoy de “absolutamente sorprendente” la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión preventiva a los exmiembros del Gobierno de Carles Puigdemont, porque “las garantías en un proceso penal tienen que ser extremas”.



Por ello, Esteban dijo que espera que “la decisión” que tome el Tribunal Supremo este jueves sobre los miembros de la Mesa del Parlament “no vaya por esos derroteros”. No obstante, la Fiscalía ha anunciado que pedirá prisión incondicional para la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa de esta institución citados a declarar pasado mañana.

Así se pronunció el portavoz peneuvista en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre el hecho de que Puigdemont haya declarado este martes que irá "a los tribunales internacionales" y "no será la primera vez que España pasará vergüenza por torturas a políticos". Esteban dijo que es “indudable” que España fue condenada en este campo.

COMISIÓN CONSTITUCIONAL

Por otra parte, el diputado peneuvista dijo desconocer, ni oficial ni oficiosamente, que el próximo día 15 pueda constituirse en el Congreso la comisión que estudiará el modelo territorial. Asimismo, opinó que “convendría ralentizar” esta comisión y que “meter prisa” puede ser un "error”. A su juicio, esta propuesta es “interesante”, pero se puede echar a perder “por las prisas".

En este sentido, mantuvo que el PNV no tiene previsto designar ningún representante para esta comisión, porque entiende que no se pueden tratar estos asuntos “en plena campaña electoral” en Cataluña, con la aplicación del 155 de la Constitución, con el Govern “detenido” y con los nacionalistas catalanes que no quieren participar en este foro.

