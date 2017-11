CATALUÑA. EL JUEZ ENVÍA A PRISIÓN A FORCADELL POR SU “INTERVENCIÓN MEDULAR” EN EL 'PROCÉS'

- Justifica la libertad bajo fianza de Corominas, Guinó, Simó y Barrufet en su renuncia a la actividad política o a seguir ejerciéndola fuera del marco constitucional. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell. Justifica su decisión en un auto en el que destaca la “intervención medular” y el “liderazgo” de Forcadell a lo largo del 'procés' y su “determinación” en sobrepasar los límites de la soberanía nacional.

La Fiscalía había pedido prisión incondicional para ella y para otros tres miembros de la Mesa de la Cámara: los exvicepresidentes primeros Lluís Corominas y Lluís Guinó y la secretaria primera, Anna Simó.

Para estos tres miembros de la Mesa, el juez acuerda libertad bajo fianza de 25.000 euros, que deberán consignar en el juzgado en el plazo de una semana. Esta misma medida se aplicará a Ramona Barrufet, secretaria cuarta de la Mesa. A Joan Josep Nuet, el único que no avaló con su voto la inclusión de la DUI en el orden del día del Pleno del Parlament, le pone en libertad sin ninguna medida cautelar.

El auto indica que el magistrado ha tenido muy en cuenta que “no es que los querellados hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquiera actuación fuera del marco constitucional”.

Esta apreciación pone límites a la posibilidad de reiteración delictiva que argumentaba la Fiscalía para solicitar prisión incondicional para Forcadell y otros tres miembros de la Mesa.

Cuando Forcadell ingrese la fianza tendrá obligación de entregar su pasaporte antes de este viernes a las 14.00 horas, deberá presentarse semanalmente en el juzgado de su conveniencia y tendrá prohibida la salida del territorio nacional, el mismo régimen que tendrán los otros cuatro miembros de la Mesa sometidos a medidas cautelares. Esta noche ingresará en la prisión de Alcalá Meco.

El juez Llarena ofreció a los querellados un último turno de palabra al final de la vista que se celebró al finalizar las declaraciones para debatir la aplicación de medidas cautelares. Fuentes jurídicas afirmaron que los otros cuatro miembros de la Mesa para los que se ha establecido libertad bajo fianza de 25.000 euros han manifestado su desvinculación del proceso independentista y su disposición a no incurrir en reiteración delictiva, algo que no ha explicitado de igual modo la presidenta del Parlament.

En su auto de 25 páginas, el magistrado recoge que todos los investigados “han referido que nunca tuvieron la intención de desarrollar un proceso que englobara actos de violencia”, pese a lo cual entiende que tuvieron un gran protagonismo en el proceso de independencia que “ha impulsado y controlado movilizaciones” que podrían haber desembocado en ilícitos penales.

En relación al riesgo de fuga, el juez explica que “se difumina por haberse presentado cuantas veces han sido citados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como por este instructor (que lo ha hecho en tres ocasiones), y ser manifiesto el contraste con otros encausados en este proceso, que se encuentran actualmente fugados”.

Forcadell, que deberá ingresar en prisión, será trasladada en furgón policial. A diferencia de lo que ocurre en la Audiencia Nacional, el Supremo no cuenta con calabozos ni tampoco con un acceso directo al edificio para el transporte de presos, por lo que tendrá que abandonar el edificio del tribunal y salir a la calle, presumiblemente, por la puerta de Carruajes.

La Fiscalía había solicitado prisión incondicional para Forcadell, Corominas, Guinó y Simó y propuso prisión bajo fianza para Barrufet por ser la querellada que más claramente se pronunció sobre el 'procés'. Reconoció ante el juez que el referéndum celebrado el 1 de octubre no tuvo validez ni garantías, rechazó la declaración de independencia adoptada de manera unilateral y expresó su claro acatamiento a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El juez Llarena ha dictado otro auto en el que rechaza la responsabilidad civil de 6,2 millones de euros que la Fiscalía quería que consignaran solidariamente los querellados por entender que en esta fase de la causa no se puede evaluar el daño producido a las arcas públicas por su actuación, sin perjuicio de que se pueda establecer más adelante.

