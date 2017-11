CATALUÑA. CATALÁ DICE QUE HABLAR DE “PRESOS POLÍTICOS” HACE UN “FLAQUÍSIMO FAVOR A LA DEMOCRACIA”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo hoy que hace un “flaquísimo favor a la democracia” definir como “presos políticos” a quienes han sido encarcelados por el desafío independentista en Cataluña, en referencia a los exresponsables de ANC, Òmnium y a ocho exconsejeros de la Generalitat.

Catalá se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso, donde la diputada de ERC Ester Capella le preguntó si puede hablarse de “independencia judicial” tras las actuaciones judiciales contra los secesionistas.

A este respecto, el titular de Justicia defendió que la Justicia “es plenamente independiente”, al tiempo que afirmó que “hablar de presos políticos en España hace un flaquísimo favor a la democracia”, porque es “mentira”.

Señaló que a Junqueras y los exconsejeros les ha encarcelado un juez, quien ha tenido en cuenta que están acusados de delitos de “larguísima duración”, como la rebelión y la sedición. En este sentido, el ministro también apuntó que “los políticos no son intocables, no están al margen de la Justicia” y se preguntó si ERC considera que los políticos catalanes “son mejores” para no tener que responder ante los tribunales.

REVESTIR UNA “VENGANZA”

El ministro añadió que diariamente se celebran muchos juicios, que no hacen generalmente que los ciudadanos se vayan "fuera de España para eludir sus responsabilidades”, en clara referencia a Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica a la espera de que este país decida si lo entrega a la Audiencia Nacional.

Por su parte, Capella afirmó que desde el Gobierno “han forzado el Estado de derecho para revestir jurídicamente su venganza” contra los independentistas. Además, sostuvo que Junqueras y los otros encarcelados reúnen “todos los elementos” para ser considerados presos políticos.

Por último, esta diputada mostró su apoyo a la huelga general convocada para este miércoles en Cataluña por la Intersindical-CSC y que apoyan organizaciones, como sindicatos de profesores de esta comunidad.

