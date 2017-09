CATALUÑA. EL PNV ESTUDIA SI PRESIDIRÁ LA COMISIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL IMPULSADA POR EL PSOE

El PNV estudia si acepta la oferta informal que se le ha hecho para que asuma la Presidencia de la comisión de diálogo impulsada por el PSOE en el Congreso de los Diputados como foro de diálogo político que busque soluciones a la crisis territorial en España.

Fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia indicaron que la Presidencia de esta comisión sobre el modelo territorial se le ha ofrecido al PNV en conversaciones informales con el portavoz de este grupo, Aitor Esteban, pero que no ha habido petición formal.

Este grupo parlamentario está formado por cinco diputados y presidir una comisión conlleva una considerable carga de trabajo a sumar a la propia del trabajo ordinario de ocupar un escaño.

De esta manera, el PNV todavía no tiene una posición formada sobre esta propuesta que avanzó el propio líder del PSOE, Pedro Sánchez, recientemente en una entrevista cuando se le preguntó por la puesta en marcha de esta comisión en la que los socialistas han puesto todas su expectativas para encontrar una solución política al conflicto catalán.

Además, el PNV se ha mostrado algo escéptico sobre la finalidad y la utilidad de esta comisión que, por nombre, pretende el "diálogo, evaluación y modernización del modelo territorial".

El jueves de la semana pasada, esta comisión recibió el respaldo de la Mesa del Congreso –previo respaldo en la Junta de Portavoces de todos los partidos salvo ERC y Cs- y ahora está a la espera de su puesta en marcha. Fuentes parlamentarias confirman que por una parte hay intención de que se ponga en marcha cuando antes esta comisión que estudiará la reforma del modelo territorial.

No obstante, algunas formaciones que han respaldado este foro consideran que no debe darse tan urgencia y que esta asunto no debe ser tratado en esta semana o al menos hasta ver el transcurso de los acontecimientos tras la consultada convocada por los independentistas el 1-O.

Si bien, desde el Congreso no se quiere dilatar la puesta en marcha y ayer mismo ya se dio traslado a las direcciones de los grupos parlamentarios de que había que fijar un calendario y la composición de la misma. Se buscará que haya la máxima representación y, aunque inicialmente al Grupo Mixto (en el que está el PDECat) le corresponden dos representantes, se está mediando para ampliar ese cupo.

Desde el PSOE barajan que no se debe fijar un plazo temporal para el desarrollo de este foro -aunque se apunta a un mínimo de cuatro meses- porque se trata de un lugar de encuentro en el que se deben debatir propuestas y que se podría alargar todo lo que resta de la legislatura.

