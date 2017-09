(AVANCE) CATALUÑA. EL PRESIDENTE DE UPN SUGIERE QUE EL PNV SECUNDARÁ EL SECESIONISMO CUANDO ARRASTRE A NAVARRA

- Alerta de que el PNV planteará la ruptura y pide a Puigdemont que se vaya "a su casa" para evitar más tensión. El presidente de UPN, Javier Esparza, aseguró este viernes en el Fórum Europa que el nacionalismo vasco encabezado por el PNV planteará la ruptura con España siguiendo la estela del secesionismo catalán cuando considere que puede arrastrar a Navarra.

En un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Esparza alertó del "riesgo" que supone para Navarra y para España la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que permite la anexión de la comunidad foral a Euskadi. "Es la perla que le falta al nacionalismo vasco para declarar abiertamente la independencia", afirmó, convencido de que la "macabra" historia de ETA ratifica esa advertencia.

Si el nacionalismo en Cataluña era "un riesgo" hace diez años, dijo después, "hoy es un peligro inminente para la unidad" de España, para la igualdad de todos los españoles y para el desarrollo económico y el modelo de convivencia.

Esparza alertó con insistencia de que el nacionalismo es "insaciable por naturaleza" y nunca hay que olvidar que no se conforma "con nada" y que su visión es a largo plazo, "siembra para recoger la cosecha cuando esté madura", por lo que ahora es "un error" pensar que el nacionalismo vasco es más responsable que el catalán.

Recordó, en ese sentido, que tanto Xabier Arzalluz como Juan José Ibarretxe tensionaron "tremendamente" la relación con España, y aunque ahora Iñigo Urkullu parece estar en posiciones más moderadas, no se puede olvidar "que mañana el PNV planteará la ruptura con España porque lo lleva en su ADN". Ese "mañana" no tiene fecha "pero es certero", insistió, y será "cuando piensen que es el mejor momento".

Esparza se mostró convencido de que el nacionalismo ha "roto" la convivencia en Cataluña y pidió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que recapacite, que sea "consciente del daño que está haciendo" y del "callejón sin salida" por el que está avanzando, y que "si de verdad quiere a Cataluña" y a sus ciudadanos se plantee "marcharse a su casa" para no tensionar a la sociedad hasta los límites en los que lo está haciendo.

