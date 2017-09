(AVANCE) CATALUÑA. EL PRESIDENTE DEL SUPREMO GARANTIZA QUE SE “AMPARARÁ” A TODOS LOS FUNCIONARIOS PARA IMPEDIR EL 1-O

Google Plus

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, garantizó este martes que los jueces de Cataluña van a “amparar” a todos los funcionarios para impedir el referéndum independentista del 1 de octubre, por lo que “nadie sufrirá por cumplir la ley”.

Lesmes hizo esta afirmación en su discurso en la apertura del año judicial, que se celebra en la sede del Supremo presidido por el Rey y con presencia de las principales instituciones del Estado.

El responsable del Poder Judicial, en referencia al referéndum independentista en Cataluña, señaló que “los jueces debemos asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes”, lo que incluye tanto a los ciudadanos como “a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la ley en cualquier parte del territorio nacional”.

Destacó al respecto que “nadie sufrirá por cumplir la ley” y que “un Poder Judicial único, fuerte e independiente es la mejor garantía de la libertad e igualdad de los españoles”.

FRENTE A LAS “VOLUNTADES UNILATERALES”

Lesmes hizo estas consideraciones tras referirse, en referencia a los independentistas catalanes, que “las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que sólo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación, son inaceptables y violentan la propia democracia, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga del todo”.

Al mismo tiempo, el presidente del Supremo se refirió a que defender la “indisoluble unidad de la Nación española”, que figura en el artículo 2 de la Constitución, no es una afirmación puesta “a modo de frontispicio programático, sino como basamento último, nuclear e irreductible de todo el derecho de un Estado”.

"GRAN RESPONSABILIDAD"

Remarcó que defender la unidad de España es, por tanto, “un mandato jurídico directo que corresponde garantizar al Poder Judicial junto al resto de poderes del Estado”, puesto que se trata de “un deber de inexcusable cumplimiento”.

Añadió que la defensa de la unidad de España es un precepto que no tiene “voluntad uniformadora” en cuestiones como la lengua, la cultura o la religión, sino que la propia Carta Magna establece que es compatible con una “vocación de respeto a la diversidad existente en nuestra sociedad y que, además, es propia de las naciones avanzadas”.

Lesmes finalizó su intervención diciendo, también en clara referencia al desafío secesionista en Cataluña, que “hoy más que nunca nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la ley”. “Estamos ante una gran responsabilidad y estoy convencido de que sabremos afrontarla. No podemos defraudar las expectativas que en nosotros se depositan”, finalizó.

