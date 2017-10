CATALUÑA. EL PRESIDENTE DEL SENADO RESPALDA A POLICÍA Y GUARDIA CIVIL FRENTE A LOS “ACOSOS, DESLEALTADES Y FALSEDADES” QUE ESTÁN SUFRIENDO

Google Plus

El presidente del Senado, Pío García-Escudero, expresó hoy su apoyo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil frente a los “acosos, deslealtades y falsedades” que dijo están sufriendo en Cataluña por defender el Estado de Derecho frente a los independentistas.

García-Escudero se pronunció de esta forma al intervenir en el homenaje que ofreció su institución a la Policía Nacional con motivo de la festividad de este cuerpo, los Ángeles Custodios, que se celebra este mes. A este acto asistió también el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

En referencia a la situación en Cataluña, el presidente de la Cámara Alta dijo que allí los policías y guardias civiles están “teniendo que plantarle cara en primera línea a ese indeseable clima de crispación que hoy ejerce una minoría social exaltada”.

Sostuvo que los agentes están haciendo frente en la comunidad catalana a “un clima en el que se mezclan acosos, deslealtades y falsedades”. Añadió que los ciudadanos agradecen el trabajo de los agentes estatales, porque “los españoles sabemos cuánto nos costó levantar nuestro actual régimen de libertades”.

CONTRA LOS “DISCURSOS DE ODIO”

A este respecto, García-Escudero señaló que policías nacionales y guardias civiles “son esa fuerza legítima que protege nuestra libertad” y que “siempre saben estar a la altura en los momentos más difíciles”.

Por su parte, Zoido destacó en su discurso la "gran profesionalidad" con la que los policías nacionales están actuando en Cataluña, donde dijo que estos funcionarios seguirán "hasta que la legalidad sea restaurada".

El responsable de Interior indicó que su departamento no olvida las "tristes escenas" que se han visto y que han afectado a miembros de las Fuerzas de Seguridad de Estado, en referencia a situaciones como la expulsión de agentes de hoteles o a cómo eran acosados por las calles.

"No vamos a parar hasta actuar contra todos los que os han faltado al respeto", aseguró el ministro respecto a estos episodios, al tiempo que añadió que el Gobierno no permitirá que se produzcan en Cataluña "discursos de odio" contra servidores del Estado.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso