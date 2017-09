CATALUÑA. CS PRESENTARÁ UNA MOCIÓN DE APOYO AL GOBIERNO Y A LA JUSTICIA ANTE EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció este lunes que su partido presentará en dos semanas una moción para apoyar el Gobierno y al Poder Judicial “en defensa de la democracia” ante el desafío independentista catalán.

Así se pronunció Rivera durante su intervención en la marcha ‘Caminemos Juntos’, un acto en el que se reivindicó la unión y la convivencia de España, con motivo de la celebración de la Diada de Cataluña.

Rivera subrayó que en estos momentos el Poder Judicial “está haciendo su trabajo”, lo que merece el “apoyo explícito” de todos los constitucionalistas. Por ello, anunció que Ciudadanos presentará en “dos semanas” una moción con el objetivo de apoyar al Gobierno y al Poder Judicial “en defensa de la democracia” ante el desafío independentista catalán.

Animó al PSOE y al PP a apoyar esta moción y retó a “otros” -en referencia a Podemos- a “retratarse” y sumar sus apoyos a esta iniciativa. “El Poder Legislativo español tiene que estar con los otros dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Judicial”, aseveró.

Rivera no profundizó en exceso en el contenido de esta propuesta, si bien comentó que en ella se recogerá un gesto de apoyo al Gobierno, a los jueces y fiscales, a los funcionarios y se pedirá que no se destine dinero público a la celebración de actos de exaltación del independentismo.

Esto le permitió afirmar que el próximo 1 de octubre no habrá referéndum en Cataluña ni el día 3 de octubre una declaración unilateral de independencia de Cataluña, al tiempo que reclamó al Gobierno que se comprometa a garantizar que no se repetirá un “esperpento” como el del 9-N.

A pesar del “proyecto obsoleto del PP” y del “lío de la nación de naciones” del PSOE, Rivera subrayó la necesidad de que el Estado esté presente en Cataluña para construir un “proyecto moderno” que vertebre al conjunto de los catalanes.

“No es momento para mediocres ni para cobardes ni para quien piensa en su culo [sic], ni quien piensa en su escaño. Es momento de democracia”, exclamó.

REPETIR UN “GOLPE A LA DEMOCRACIA”

Rivera afeó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que utilice el referéndum del 1 de octubre como “coartada” para dar un “golpe a la democracia” al estilo del que, dijo, tuvo lugar en octubre de 1934 cuando Lluis Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española.

Disertó sobre el hecho de que a los independentistas les es indiferente si combatir a la república o a la monarquía constitucional, ya que lo que les interesa es constituir un “cortijo o una masía” para “tapar la corrupción”.

Dijo que entendería una movilización para conseguir una consulta constitucional y caricaturizó el referéndum del 1 de octubre al compararlo con una consulta “del Ikea”, ya que hay que “imprimir las papeletas en casa” y las urnas son de cartón. “Es un referéndum desplegable”, manifestó.

Ante esta situación, comentó que no es momento para “ponerse de canto”, lo que le permitió acusar a Podemos y a su líder, Pablo Iglesias, de cometer una “tremenda irresponsabilidad histórica” al mostrar una actitud equidistante ante el reto independentista.

“No se puede estar en misa y repicando. Nadie que apoya este golpe a la democracia puede ser presidente de España”, advirtió.

A su vez, comentó que el “problema del nacionalismo” es que es “incompatible con la democracia”, ya que plantean sus planteamientos a partir de una única premisa: “o estás con ellos o estás contra ellos".

También llamó la atención sobre la “paradoja” de que el nacionalismo catalán ha pretendido “liquidar la autonomía de Cataluña” durante el debate de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad en el Parlament.

Por último, se dirigió a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, para trasladarle que a partir del 2 de octubre tienen ante sí un “desafío histórico”: “unir y coser la fractura que han provocado estos tíos [sic]”.

