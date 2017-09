CATALUÑA. ICETA DICE QUE “LLEVA TODA UNA VIDA" PREPARÁNDOSE PARA "PONER REMEDIO" AL DESENCUENTRO ENTRE CATALUÑA Y ESPAÑA

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se “ofreció” hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ “para poner remedio” al desencuentro entre Cataluña y España: “Llevo toda una vida preparándome para este momento”, dijo en relación a su dilatada carrera política.

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Iceta resumió la posición del PSC frente a los retos políticos que se viven en Cataluña con cinco mensajes: “Con nosotros que no cuenten para este disparate. Infringir la ley comporta consecuencias. Los ciudadanos de Cataluña no nos merecemos esto. Esto tiene solución, lo que está pasando no es ineluctable, se puede evitar y corregir. Me ofrezco para poner remedio”.

El líder socialista explicó que no quieren “una solución que satisfaga al 50 por ciento más uno” y marcó el objetivo de conseguir un consenso mínimo del 80 por ciento de la ciudadanía catalana.

Entre sus propuestas, está el reconocimiento de la singularidad de Cataluña dentro de una nación de naciones y la garantía de un autogobierno fuerte con competencias exclusivas en materia de lengua, educación y cultura. A lo que añadió “la garantía de que el Estado defenderá y fomentará todas las lenguas de España”.

En materia económica, Iceta abogó por “una financiación suficiente, solidaria y equitativa que respete el principio de ordinalidad, para que los más aportan no acaben recibiendo menos recursos per cápita para la prestación de servicios públicos” y por “una hacienda federal a través del consorcio entre la agencia tributaria de Cataluña y la agencia estatal de administración tributaria”.

Sea como fuere, todos los compromisos y reformas deberán culminarse, según la propuesta socialista, con “una reforma consitucional federal”.

Iceta se mostró sensible con las posiciones independentistas de muchos catalanes: “Cuando voy a Madrid llevo en mi maletita dos millones y pico de ciudadanos que quieren la independencia. Y no han salido de golpe como una seta; muchos se han ido convirtiendo poco a poco porque las instituciones españolas no les han hecho ninguna otra propuesta. No han satisfecho sus deseos que son de respeto -lo pongo en primer lugar-, de autogobierno, y de financiación -que lo pongo en tercer lugar-“.

El dirigente socialista argumentó: “El otro día escuché a un ministro que me parecía que hacía aquello de 'titas, titas titas, no sufráis que habrán unos duros'. No, los catalanes primero piden respeto".

Un respeto, se lamentó Iceta que, a su juicio, los catalanes "han visto pisoteado cuando el estatuto que votamos fue alterado por el artículo 23". Así, concluyó que "el TC debería haber sido suficientemente prudente como para saber que una ley orgánica votada por la ciudadanía no podía recibir el mismo trato que otro tipo de ley orgánica”.

