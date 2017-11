CATALUÑA. EL PP DICE QUE LE "PREOCUPA MÁS LA HUIDA DE EMPRESAS QUE LA HUIDA DE PUIGDEMONT"

Google Plus

(AVISO: esta noticia sustituye a la difundida previamente con el titular 'El PP dice que le "preocupa más la fuga de empresas que la fuga de Puigdemont"'). El Partido Popular afirmó este miércoles que le "preocupa más la huida de empresas" que se ha producido en Cataluña durante las últimas semanas como consecuencia del proceso independentista puesto en marcha desde la Generalitat "que la huida de Puigdemont" a países como Bélgica para tratar de internacionalizar su desafío.

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, afirmó en una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Servimedia, que "Puigdemont podrá dar las vueltas que quiera" por el resto de Europa o por el mundo para hacer propaganda de su proceso independentista pero advirtió de que "de donde seguro que ya no vuelve es del ridículo" en el que está incurriendo.

Levy manifestó que los independentistas "debieron de pensar que podían crear una república insumisa al Estado de Derecho" pero apuntó que "todas las irresponsabilidades que se han cometido tendrán su respuesta democrática del Estado de Derecho", empezando por la citación judicial para este jueves en la Audiencia Nacional para el propio Puigdemont y todo su gabinete de consejeros, que fue cesado al completo con la aplicación del artículo 155.

La dirigente popular interpretó que los independentistas "cuando han puesto los pies en la realidad se han dado cuenta de que todas sus acciones van a tener la respuesta ponderada y proporcional del Estado de Derecho" y sentenció que Puigdemont ya "no es presidente de ninguna república" y con su actitud "ha hipotecado la vida de los próximos 10 años de los catalanes".

Además, criticó el "discurso del engaño masivo del nacionalismo haciendo creer que España no es un país plenamente democrático en igualdad de derechos y en separación de poderes" y confió en que a partir de ahora sea posible "recuperar la tranquilidad" en Cataluña gracias al "bálsamo" que a su juicio suponen las medidas incluidas en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sobre la posible candidatura electoral del exconsejero Santi Vila al frente del PDeCat, Levy se preguntó "dónde estaban estos que ahora se erigen en los moderados" de este partido cuando a principios de septiembre se convocó un referéndum ilegal en Cataluña, cuando las empresas huían de la comunidad y cuando se creaba una "fractura y división social" y un "caos económico y empresarial". "¿Ahora dicen que son moderados? Permítame que dude de su moderación cuando son cómplices de toda la escalada de irresponsabilidades. Santi Vila estaba ahí", remachó.

