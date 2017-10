CATALUÑA. EL PDECAT SE PREGUNTA POR QUÉ TENÍAN “INTERÉS” EN HACER VENIR A PUIGDEMONT “SI NO HAY NADA QUE HACER”

El parlamentario Josep Lluís Cleries, representante del PDeCat en la comisión que tramita en el Senado el 155, se preguntó este miércoles ¿por qué tenían interés (desde el Gobierno) en hacer venir al presidente de la Generalitat si no hay nada que hacer?

Lo dijo cuando, en una rueda de prensa en el Senado, se le cuestionó por los motivos por los que finalmente Carles Puigdemont no se explicará en la comisión. Según Cleries, Puigdemont tenía “mucho interés” en acudir y se pidió incluso una “ampliación del tiempo” de la comisión para que se facilitara su comparecencia.

Pero esta situación contrasta, según el senador independentista, con el “desfile de ministros diciendo simpáticamente al Gobierno de Cataluña” que, “hagamos lo que hagamos, el Gobierno del Estado ya tiene decidido aplicar el 155, incluso hagamos lo que hagamos aquí en el Senado”.

De esta manera excusó la decisión de Puigdemont de no comparecer, porque “explique lo que explique él, solo es para que venga un ratito” y “si quieren que venga Puigdemont” pero no van a “respetar” a la máxima institución de Cataluña “no estamos dispuestos a esto”.

Por su parte, la senadora de ERC Mirella Cortés, que compareció junto a él para explicar el recurso ante el Tribunal Constitucional que han presentado, indicó que “de ninguna manera” se han tendido puentes desde el Gobierno con las autoridades catalanas.

