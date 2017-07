CATALUÑA. RIVERA PREGUNTA AL GOBIERNO SI HA ESTADO DOS AÑOS FINANCIANDO A LA GENERALITAT SIN CONTROL

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, preguntó este lunes al Gobierno si ha estado dos años financiando a la Generalitat de Cataluña sin control de la finalidad de esas partidas, porque si ese control se hubiera hecho el Tribunal de Cuentas acaso no tendría que reclamar ahora a Mas, ya que el gasto no se habría ejecutado.



En rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de Ciudadanos, se refirió así al control anunciado el pasado viernes por el Gobierno, y que en principio parece solo un "cambio en la periodicidad" de ese control, que supuestamente se ejerce ya desde hace dos años.

Sin embargo, se preguntó si realmente ese control se hacía, porque si se hubiera hecho el Tribunal de Cuentas no tendría que reclamar ahora ese dinero a Mas, ya que el gasto no se habría ejecutado.

Pidió además al Gobierno que "diferencie" lo que son gastos "ilegales" para financiar la consulta soberanista de lo que es "gasto necesario" para los ciudadanos de Cataluña.

Rivera se mostró convencido de que en Cataluña "estamos muy cerca de elecciones" y así lo constatan las informaciones según las cuales la Generalitat ha dado ya los pasos para la compra de papeletas para comicios autonómicos.

Además, sobre nuevas revelaciones en torno a casos de supuesta corrupción, aseguró que ya "no me sorprende nada de la banda del 3%" ni de nuevas personas implicadas, porque "para robar tanto dinero, tanto tiempo" tenía que haber "muchas partes contratantes".

"Se han forrado robando a los catalanes" y se han hecho separatistas "a la misma velocidad a la que les iban pillando con las manos en la masa" con la única finalidad de escapar al control policial y judicial, sentenció.

Rivera recordó que estos días se cumplen 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, que demostró que cuando todos los españoles reman en la misma dirección "somos más fuertes".

Comparó esa proyección internacional con la del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "con ridículos espantosos en cualquier rincón del mundo", con sus casos de corrupción y su "mala gestión", y expresó su deseo de que "el espíritu de Barcelona 92 sirva para recuperar la mejor Cataluña que hemos tenido en democracia".

"SALTAR AL VACÍO Y NO CAERSE"

Rivera alertó a Puigdemont de que tendrá que aceptar la inhabilitación si incumple la ley como cualquier ciudadano tiene que aceptar la consecuencia de no acatar la legalidad. "Quiere saltar al vacío y no caerse, pero es la ley de la gravedad", comentó.

Sobre ese símil, aseguró que Puigdemont "se acabará cayendo" y los catalanes "no vamos a saltar al vacío detrás de él".

En ese sentido, reafirmó que Ciudadanos recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier paso que avance la Generalitat en contra del Estatuto de Autonomía y de la Constitución, incluida la llamada 'ley de transitoriedad', que los independentistas pretenden presentar en los próximos días.

"No es una ley, es una broma", y la intención de Ciudadanos es recurrirla, junto al PP y al PSOE si así lo quieren esos partidos, convencidos de que será suspendida porque "no tiene ninguna cabida" en la legalidad vigente.

Rivera aseguró que en ese ámbito, y al leer algunas propuestas de los socialistas, "no se sabe dónde acaba Podemos y dónde empieza el PSOE", porque a tenor de las sugerencias de ese partido en Baleares "la señora Lastra va a tener razón" en las semejanzas con Bolivia, donde hay "estados de sesenta personas".

En su opinión, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha emprendido "una carrera" para ver quién está más cerca de los nacionalistas con la pretensión de "contentar" a quien nunca se va a sentir satisfecho porque lo que quiere es "trocear" la soberanía nacional.

Cuando hay problemas en un partido, dijo, hay que solucionarlos sin "destrozar" lo que afecta a todos los ciudadanos. España, dijo, no puede ser "una amalgama de estados confederados" para hacerla a semejanza de algún partido.

