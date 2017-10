CATALUÑA. PP Y PSOE NO LLEGAN A UN ACUERDO SOBRE TV3

Google Plus

PP y PSOE no han logrado un acuerdo sobre la situación de los medios de comunicación públicos cuando se apliquen las medidas que se aprueben en virtud del artículo 155 de la Constitución.

Fuentes socialistas reconocieron que no se ha llegado a un acuerdo porque el PSOE insiste en que el control de los medios debe recaer en el Parlament mientras que el PP apuesta por la comisión de seguimiento de las medidas del 155 y la Junta Electoral Central.

Pese a ello, el PSOE tiene previsto elevar al Pleno para su votación la enmienda que defienden, pese a que son conscientes de que no saldrá adelante por la negativa de los populares.

Por su parte, algunas fuentes del PP insisten en que sigue la negociación abierta y que todavía puede llegarse a un acuerdo pese a que los socialistas ya dan “por agotada” la negociación.

