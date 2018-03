CATALUÑA. EL PP NO ESTÁ “EN ESE FENÓMENO DE CONVOCAR ELECCIONES” EN CATALUÑA

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, confirmó este lunes que su formación no está “en ese fenómeno de convocar elecciones” en Cataluña y que lo que desea es que se forme un Gobierno autonómico “sensato y razonable” y con un presidente que no esté incurso en procedimientos judiciales.



En rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, el ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova respondió así cuando se le preguntó si el Gobierno considera que existe algún margen para volver a convocar elecciones en Cataluña ante el actual bloqueo político.

“Nosotros no estamos en ese fenómeno de convocar elecciones”, aseguró Maíllo, al tiempo que subrayó que el Gobierno está “dando normalidad a la gestión del día a día” de la Generalitat a través de las competencias que le confiere el artículo 155 de la Constitución española.

Aseguró que lo que desea su partido es que se forme un Gobierno “cuanto antes” en esta comunidad autónoma y que lo presida alguien ajeno a todo tipo de procedimiento judicial. “Ese es el objetivo del Gobierno y no otro”, sostuvo el coordinador general del PP.

Criticó, asimismo, la actitud de Ciudadanos y su líder en Cataluña, Inés Arrimadas: “Ganó las elecciones y no sabemos muy bien para qué. Voto útil pero victoria inútil”, reflexionó Maíllo. “No ha hecho absolutamente nada para ejercer ese liderazgo que le dieron las urnas”, agregó.

Además, criticó al expresidente cesado de la Generalitat Carles Puigdemont por hacer “más teatro” e ir “mintiendo por Bruselas, por Ginebra y por donde vaya” tratando de “justificar lo injustificable”. “Es un personaje que está por ahí pululando pero el grado de credibilidad que tiene cada vez es menor por no decir ninguno”, opinó.

También se despachó contra la propuesta de Junts per Catalunya a la CUP para hacer una moción de confianza a media legislatura, al considerar que “esa no es una solución para convencer a los radicales” y desencallar así la situación política catalana.



