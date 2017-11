CATALUÑA. ALBIOL MATIZA A AZNAR QUE LA "POLÍTICA DIDÁCTICA" HA FALTADO DESDE LA TRANSICIÓN

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, manifestó este miércoles el “respeto” de su partido por las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar, aunque matizó sus palabras al considerar que lo que ha pasado es que “ha faltado política didáctica” con respecto a Cataluña “desde la instauración de la democracia” en España.

En rueda de prensa en el Senado, contestó así a las valoraciones que hizo esta mañana en una entrevista Aznar, que opinó que en Cataluña “ha habido un déficit de política muy grande”, ya que “los partidos constitucionales han dejado un margen enorme para la política secesionista, y cuando los vacíos existen en política, esos vacíos los cubren otros”.

“Desde el PP, y yo personalmente, cuando Aznar habla lo escuchamos con mucha atención y con mucho respeto porque es una persona que tiene toda la autoridad dentro del PP, lo cual no significa que siempre tengamos que estar de acuerdo con sus afirmaciones”, indicó Albiol, antes de subrayar que “si ha habido” un Gobierno de España que no ha estado dispuesto a negociar cesiones al independentismo ha sido el de Mariano Rajoy.

Además, explicó que la crisis que se está viviendo en Cataluña no es consecuencia de lo ocurrido en los últimos dos, tres o cuatro años, sino que responde a que “desde la instauración de la democracia ha faltado una política didáctica en Cataluña” en relación a “los lazos de unión” de lo que representa España en esta comunidad autónoma.

Por ello, adujo que “determinadas afirmaciones, aparte de que son poco oportunas, no obedecen a la realidad social de lo que estamos sufriendo los catalanes en estos momentos”.

Insistió en que “la realidad es que el Gobierno de Rajoy es el único que no ha cedido frente al independentismo y fruto de ello es la rabia que el mundo independentista siente hacia el Gobierno del PP”.

Preguntado entonces si piensa que el Gobierno de Aznar sí cedió ante el independentismo, precisó que a lo largo de toda la democracia española el sistema electoral ha “obligado” a llegar a acuerdos con los nacionalistas que “al principio estaban bien intencionados” tanto por los gobiernos anteriores del PP como del PSOE. No obstante, agregó, “se ha visto que el independentismo ha faltado a la buena fe” de los gobiernos de la nación.

