CATALUÑA. LA CUP INICIA UNA "NUEVA ETAPA POLÍTICA" Y SE NIEGA A ADMITIR UNA "DERROTA" DEL INDEPENDENTISMO

La portavoz de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Anna Gabriel, indicó este martes que la decisión del Gobierno autonómico que preside Carles Puigdemont de dejar en suspenso la declaración de independencia no constituye una derrota del independentismo y anunció que su formación inicia "una nueva etapa política" en la que piensa "seguir luchando" para conseguir la secesión del resto de España.

Gabriel respondió con estas palabras a Puigdemont después de que éste anunciara ante el Parlamento de Cataluña que asume el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre y el mandato de declarar la independencia, pero que deja en suspenso esa decisión con el propósito de abrir un diálogo y buscar un acuerdo que haga posible la secesión del resto de España.

"No pensamos anunciar ninguna derrota, anunciamos una nueva etapa política", dijo Gabriel con semblante muy serio tras escuchar el discurso del presidente de la Generalitat, al que reprochó que suspenda "los efectos" de un referéndum que considera vinculante para declarar una república catalana.

La portavoz de la CUP recriminó a Puigdemont que "hemos perdido una ocasión" para declarar la independencia y criticó que lo haga para emprender un diálogo. "¿Una negociación, con quién? ¿Con un Estado español que sigue amenazando y persiguiéndonos?", se preguntó.

Gabriel afirmó que "nosotros nos mantenemos firmes" en el objetivo de la independencia y reafirmó la voluntad de su partido de "romper el marco del 78 y hacer efectivo el resultado del 1 de octubre", pese a que dicho referéndum estaba suspendido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó impedir su celebración.

Gabriel abogó por declarar una república catalana para "ir hacia un sistema económico de libertades y derechos que no sean herederos del franquismo" e hizo un llamamiento para "seguir caminando hacia una liberación y no ser solo piezas" de un Estado que obliga a votar en Cataluña "bajo ocupación policial".

"Hemos venido a hacer una república, hemos venido a construir una república y eso le da miedo a los poderosos pero le habíamos dado esperanza a mucha gente sencilla", dijo a la vez que criticó que la Generalitat haya "blindado" mediante los Mossos el parque que rodea el Parlament para impedir que la ciudadanía llegue a sus puertas.

