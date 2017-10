CATALUÑA. POLICÍAS SUGIEREN ANTICIPARSE PARA QUE NO OCURRA CON EL PLENO DEL 9-O LO MISMO QUE CON EL 1-O

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) pidieron hoy que los jueces aclaren, para actuar con anticipación, si puede terminar solicitándose el uso de la fuerza para impedir que el Parlamento catalán celebre el lunes el Pleno sobre la independencia que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional.

Así lo aseguraron, en declaraciones a Servimedia, Ramón Cossío, portavoz del SUP, y Antonio Labrado, secretario general de la CEP, que valoraron así la eventualidad de que se intente celebrar el Pleno de la independencia pese a estar prohibido por los jueces.

A este respecto, Cossío sostuvo que el Gobierno y las instituciones deben “dar un paso” en este sentido y actuar con “firmeza” para hacer cumplir la ley, algo que destacó se hace con cualquier ciudadano.

Según el portavoz del SUP, ante lo sucedido con el referéndum del 1-O, en el que las Fuerzas de Seguridad del Estado debieron actuar ante la inacción de los Mossos d’Esquadra, a lo mejor conviene “anticiparnos” para que no vuelva a suceder lo mismo.

Por su parte, Labrado dijo que el mandato del Constitucional sobre el Pleno del 9-O debería ser “lo más taxativo para que se pueda actuar” y que Policía Nacional y Guardia Civil están a lo que ordenen los jueces para impedir un “hecho ilegal” como el debate del lunes sobre la independencia.

El secretario general de la CEP dijo que la competencia en este caso la tienen los Mossos, pero que las Fuerzas de Seguridad del Estado están “para auxiliar a jueces y fiscales” en lo que se les ordene.

