CATALUÑA. POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES PIDEN EL CESE DE ZOIDO POR LAS CONDICIONES DE LOS AGENTES DESPLAZADOS

El Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles, que coordina el que fuera portavoz del SUP José Manuel Sánchez Fornet, exigió este lunes el cese del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por la persistencia de las "precarias" condiciones en las que viven los agentes desplazados a Cataluña por el proceso independentista.

"Tras más de un mes destacados en Cataluña la situación de miles de guardias civiles y policías sigue empeorando sin que exista una respuesta positiva del Ministerio del Interior ni del Gobierno", denuncian en un documento, en el que reprochan la "ausencia de una planificación clara" por parte del departamento que dirige Zoido.

Entienden que es "un grave error mantener a miles de funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía alejados de sus familias y de su entorno laboral y social, sufriendo permanentemente situaciones estresantes (escraches, insultos, turnos de trabajo, etc.), sin que se haya realizado ningún relevo, ni hay noticias sobre el mismo, cuando lo normal es que estos se produzcan al cumplirse un mes de servicio".

Consideran que las condiciones de alojamiento son "inaceptables", "lamentables" y "vergonzantes", ya que muchos agentes viven "hacinados en habitaciones o camarotes, en campings o en cuarteles militares que se encuentran en obras, sufragando de su bolsillo la manutención porque es insuficiente y de muy mala calidad", mientras que los altos mandos y responsables del Ministerio están alojados "en hoteles de primera categoría, sin problemas a la hora de disfrutar de comidas y de cobrar las correspondientes dietas".

"GRAN FRUSTRACIÓN"

Denuncian que esos agentes "no han recibido del Ministerio nada más que algunas visitas para hacerse la foto y poco más" a pesar de ser "muchos" los casos de acoso, vejaciones e incluso agresiones, sin que haya una "respuesta clara" ni una política de comunicación de apoyo a esos funcionarios que "viven con gran frustración cómo se han convertido en los 'malos de la película'".

Alertan de que la "frustración, el agotamiento psicológico, el estrés y la ansiedad" de esos agentes no contribuyen a que puedan enfrentarse a una situación en la que es "previsible que pueda empeorar el clima de tensión social".

"Ante esta dejación de funciones y falta de responsabilidad pedimos el cese del ministro del Interior y una repuesta clara del Gobierno para que mejore las condiciones socio laborales de los agentes concentrados en Cataluña", concluye.

