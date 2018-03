CATALUÑA. POLICÍAS CREEN QUE HABRÁ QUE ACTUAR "CON MÁS CONTUNDENCIA" PARA EVITAR DESÓRDENES PÚBLICOS

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) coincidieron este martes en que se tendrá que "actuar con mucha más contundencia” ante los altercados en las calles de Cataluña, porque “lo que no se puede tolerar son actos de desorden público”.



Así lo manifestaron ambos sindicatos en declaraciones a Servimedia este martes, a raíz de los últimos disturbios ocurridos en Cataluña tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania y el ingreso en prisión de otros dirigentes independentistas.

El SUP y la CEP aseguraron que el aumento de la violencia en las calles catalanas a cargo de elementos del movimiento independentista es consecuencia de la "falta de responsabilidad política" y del "ambiente enrarecido" en esta comunidad derivado de las últimas detenciones y fugas.

Según el portavoz del SUP, Ramón Cossío, “tiene toda la pinta de que, al menos a corto plazo, estas movilizaciones hostiles, de una parte de la ciudadanía, se van a mantener”. Esta situación, aseguró, “es consecuencia directa del mensaje irresponsable que a nivel institucional o de determinados ámbitos políticos se está trasladando”.

"AMBIENTE ENRARECIDO"

En opinión de Cosío, hasta ahora la parte de la sociedad que se echaba a la calle era “mucho más comedida o responsable pero en las últimas actuaciones no lo están siendo, con lo cual se tendrá que actuar con mucha más contundencia”.

En este sentido, el secretario general de la CEP, Antonio Labrado, destacó que “los acontecimientos de los últimos días, sobre todo la detención de Carles Puigdemont” tienen que ver con esta situación de incremento de la tensión, pero “lo que no se puede tolerar son actos de desorden público”, agregó.

En último lugar, Labrado destacó que, en su opinión, “la no constitución del Gobierno de Cataluña incentiva que esté el ambiente enrarecido”, así como “las detenciones o las fugas de diferentes cargos” lo que está llevando a actuar “a la gente que busca la confrontación, pero esto no es bueno y se debe atajar lo antes posible”. “Hay que recordar que hay una parte de la sociedad que lo que busca es la paz social”, agregó.



