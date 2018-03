CATALUÑA. RAJOY EVITA “POLEMIZAR” SOBRE LA HUIDA DE ROVIRA, PERO RECUERDA QUE ES UN DEBER COMPARECER ANTE LA JUSTICIA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, evitó este viernes “polemizar” sobre la fuga de España de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el mismo día que debía comparecer ante el Tribunal Supremo para notificarle su procesamiento por el desafío independentista, y se limitó a remarcar que “cuando la Justicia nos llama, debemos comparecer”.



En la rueda de prensa que ofreció en Bruselas tras la reunión del Consejo de Ministros, Rajoy se refirió así después de que Rovira no se haya presentado ante el Supremo junto al resto de los dirigentes separatistas investigados por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia que aprobó el Parlamento de Cataluña.

“Yo no voy a polemizar, mi posición es conocida y la de otros también lo es”, sentenció Rajoy, para acto seguido recalcar que “vivimos en sociedades donde todos debemos respetar las decisiones judiciales y cuando la Justicia nos llama, debemos comparecer”.

Dicho esto, aseguró que ni puede ni debe entrar en otra suerte de consideraciones o motivaciones que no le corresponde analizar e incidió en que en un entorno como el europeo “cualquier ciudadano que recibe una citación judicial, lo normal es que comparezca”.

Preguntado sobre si el Gobierno español tiene conocimiento de cuál podría ser el paradero actual de Rovira, contestó que “no”, al menos hasta donde sabe. La política de ERC explicó hoy que emprende el "exilio" para preservar su "libertad de expresión" y no ser "censurada" por unos tribunales que se basan en criterios "políticos".



