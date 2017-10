CATALUÑA. RAJOY PODRÍA COMPARECER EL MIÉRCOLES EN EL CONGRESO

Google Plus

- Un día después de la comparecencia de Puigdemont en el Parlament. El Congreso de los Diputados podría acoger el miércoles de la próxima semana, 11 de octubre, la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para informar sobre lo sucedido en Cataluña en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre.

El Gobierno ya informó en la Junta de Portavoces del martes 3 de octubre que la comparecencia sería la semana del 9 al 13, aunque no concretó el día exacto ante la indefinición de la agenda del presidente.

Según precisaron fuentes parlamentarias a Servimedia, todo apunta a que Rajoy explicará el miércoles en sede parlamentaria su actuación frente a la crisis en Cataluña. El presidente anunció la noche del 1-O que comparecería a petición propia en el Parlamento, voluntad que formalizó al día siguiente en un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.

El presidente tenía previsto participar el próximo martes, 10 de octubre, en la cuarta cumbre de países del sur de la Unión Europea de Nicosia (Chipre), para debatir asuntos como la negociación del ‘Brexit’, pero finalmente la cita se ha pospuesto ante las ausencias comunicadas por Mariano Rajoy y Emmanuel Macron.

Sin este viaje, las fuentes consultadas creen que “cobra más fuerza” que Rajoy comparezca en el Congreso el próximo miércoles, aunque otras consideran más factible que sea el viernes, máxime después de que algunos trabajadores de la Cámara Baja hayan tenido dificultades para poder librar en el puente de la Fiesta Nacional.

De esta manera, la comparecencia del jefe del Ejecutivo sería previsiblemente el miércoles 11 de octubre, ya que, según precisaron las mismas fuentes a esta agencia, una comparecencia extraordinaria en una sesión plenaria suele programarse en el día de la sesión de control al Ejecutivo, esto es, el miércoles.

No obstante, en el entorno de Rajoy insisten en que la comparecencia del presidente también dependerá del devenir de los acontecimientos en Cataluña, y ahí hay que tener en cuenta que el presidente catalán, Carles Puigdemont, comparecerá en el Parlament el martes por la tarde.

Rajoy hizo la solicitud de comparecencia al amparo del artículo 203 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que recoge la prerrogativa que tienen los miembros del Gobierno para, a petición propia, o por acuerdo de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces, comparecer ante el Pleno o cualquiera de las comisiones del Parlamento "para informar sobre un asunto determinado".

El Reglamento indica que tras la exposición oral del Gobierno, en este caso de Rajoy, intervendrán los portavoces de cada grupo parlamentario "por diez minutos fijando posiciones", intervenciones en las que los parlamentarios podrán formular preguntas u observaciones a las que se contestará "sin ulterior votación".

En cualquier caso, la fecha de la comparecencia la decidirá en última instancia la presidenta de la Cámara y no será oficial hasta el lunes o el martes a más tardar, en la propia Junta de Portavoces de la semana.

