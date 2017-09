CATALUÑA. PODEMOS REDOBLARÁ ESFUERZOS TRAS EL 1-O PARA SUMAR AL PSOE A UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA RAJOY

- Dice que “rotundamente no” comparten la hoja de ruta de Puigdemont pero consideraría “irresponsable” la detención de Puigdemont si declara la independencia. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, dijo este lunes que el partido redoblará esfuerzos tras el referéndum del 1 de octubre para que el PSOE se sume a una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, Echenique avisó a Rajoy de que si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le da en su reunión de mañana en Washington “consejos sobre la cuestión catalana, no se los apunte” porque Trump “no es consejero”.

Echenique pidió al PSOE que abandone el “bloque del inmovilismo” del PP y defienda un “referéndum pactado” porque “tarde o temprano se votará en Cataluña con garantías”.

El secretario de Organización de Podemos fue más allá al decir que tras el 1 de octubre redoblarán esfuerzos para atraer al PSOE a una moción de censura con el objetivo de lograr el objetivo que no se consiguió con la que el partido de Iglesias presentó en junio, ya que no prosperó.

Este, dijo, será el “primer paso” tras la consulta unilateral que la Generalitat promoverá el próximo domingo. “Siempre estamos a tiempo de presentar una moción de censura para echar a Rajoy y al PP”, indicó.

“ROTUNDAMENTE NO” APOYAN LA HOJA DE RUTA DE LA GENERALITAT

La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, manifestó que “rotundamente no” comparten la hoja de ruta de la Generalitat, pero tachó de “irresponsable” una hipotética detención del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ya que cree significaría echar “más gasolina al fuego”.

“Con estas políticas del PP para reprimir lo único que consiguen es avivar el fuego” y no van a conseguir “suspender” la consulta de este domingo, añadió.

Podemos demandó este lunes al PSOE que ofrezca “mecanismos de diálogo” al independentismo y que se pase al lado “de quienes defendemos la democracia y los derechos civiles”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso