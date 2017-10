CATALUÑA. PODEMOS PIDE A RAJOY QUE “RECTIFIQUE” Y PACTE UNA MEDIACIÓN CON LA GENERALITAT

Google Plus

- “El diálogo es a lo último a lo que se debe renunciar en política”, afirma Irene Montero. La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, pidió este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “rectifique” y trate de pactar una mediación con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque “los minutos y las horas son fundamentales” a la hora de dar solución a la crisis en Cataluña.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Montero insistió en pedir al PP que “cese en su actitud autoritaria” y esté dispuesto a dialogar con la Generalitat. “El diálogo es a lo último a lo que se debe renunciar en política”, subrayó, para a renglón seguido achacar al Gobierno no haber estado a la altura ni de los españoles ni de los catalanes.

Tras reiterar que Podemos no quiere ni la declaración unilateral de independencia ni la aplicación por parte del Ejecutivo del artículo 155 de la Constitución, afirmó que “el diálogo es lo más urgente” en estos momentos.

Se refirió también al último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja la creciente preocupación de la población por la deriva secesionista en Cataluña. “Queremos que haya un horizonte de respuesta colectiva”, indicó, al ser preguntada por el anuncio del Banco Sabadell de que celebrará un Consejo de Administración para analizar el “posible cambio de domicilio social”.

Hay una “gran movilización”, dijo, que está reclamando “diálogo y democracia”, incluyendo los actores “sociales, políticos y económicos”. “La situación es preocupante porque el Gobierno no está siendo capaz de aportar ni una sola solución. Ese es el mayor problema”, zanjó.

