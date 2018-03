CATALUÑA. PODEMOS CREE QUE JORDI SÁNCHEZ NO ES LA “MEJOR OPCIÓN” PARA PRESIDIR CATALUÑA Y URGE A ENCONTRAR UNA SALIDA AL CONFLICTO

La dirección nacional de Podemos urgió este lunes a encontrar una solución dialogada al “conflicto” catalán y consideró que elexpresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez no es la “mejor opción” para presidir la Generalitat de Cataluña.



Montero respondió así ante los medios al ser preguntada por la decisión de la defensa de Sánchez de no presentar la demanda, por no poder asistir al Pleno de investidura que estaba previsto para este lunes, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La defensa de Sánchez ya ha presentado un recurso ante la Sala de Apelaciones de Tribunal Supremo en contra de la decisión del juez Pablo Llarena, que el pasado viernes le denegó la salida de prisión para acudir a la sesión de investidura .

La parlamentaria de Podemos se negó a valorar las estrategias judiciales de cada cual y exigió una solución al conflicto catalán “por la negociación y el diálogo” y no por la vía judicial porque, a su juicio, esta vía “encona” todavía más las posibilidades de encontrar “una salida que satisfaga a catalanes y españoles”. Dijo que Sánchez “no es la mejor opción” para presidir Cataluña, que necesita “un gobierno que esté en Cataluña”.



